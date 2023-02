Gran Hermano 2022: la reacción de Romina tras la eliminación de su sobrino Fabián

Furia y llanto de Romina tras la eliminación de su sobrino Fabián en Gran Hermano 2022

En el reality de Gran Hermano 2022 (Telefe), se vivió una gala diferente este miércoles por la eliminación de uno de los familiares de los participantes. En la placa final, Fabián, el sobrino de Romina, fue el más votado con 14 votos. Detrás quedaron Florencia (hermana de Camila) con 8 votos; Camila (hermana de Julieta), con 7 votos; Gladys (mamá de La Tora) con 4 votos; y Rodo (papá de Nacho) con 3 votos.

Luego de abandonar la casa, Romina sintió mucha tristeza y no pudo evitar llorar en una charla íntima que tuvo con Julieta. La participante no solo fue golpeada con la eliminación de su querido sobrino, sino también por estar lejos de sus tres hijas desde hace cuatro meses. De manera constante, ella expresa su dolor por no poder ver a las pequeñas hace tanto tiempo.

“Es recontra cruel, muy fuerte. Como dice Santi es verdad que tenés que estar preparada del corazón y de la cabeza, es muy fuerte”, aseguró la hermanita entre lágrimas, acostada en una cama mientras era consolada por su compañera.

Gran Hermano 2022: Fabián, el sobrino de Romina, abandonó la casa

Esta semana, Walter Fabián entró a la casa para reencontrarse con su tía. El conductor Santiago del Moro lo presentó en el estudio: “Tiene 22 años, es de Grand Bourg, vive con sus padres y sus hermanitas menores. Es el hijo mayor de la hermana de Romina”.

El joven abrió el portón y con una imborrable cara de felicidad hizo su ingreso. Romina lo miró dos segundos hasta que reaccionó: “¡Fabi! Ay, hola... ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”. Así, sin vueltas, dejó en claro que su intención era tener contacto con Mía, Felicitas y Nina, por eso apenas se emocionó al ver ingresar a su sobrino, de quien aclaró que “no te reconocí, estás más gordito”. “No las dejaron entrar”, se decepcionó mientras comentaba al resto del grupo lo que estaba sucediendo. Pero aprovechó para preguntarle por ellas a Fabián. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, continuó su queja.

Él fue el encargado de explicarle que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego, mientras ella lo abrazaba y se conformaba con un “qué lindo ver a alguien”. “¿Cómo están las nenas?”, fue la pregunta que no tardó en aparecer, para que él le llevara tranquilidad de que está bien, “hermosas”, mientras la consolaba explicándole que quedaba poco tiempo de juego y que pronto sería el momento del reencuentro. “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, siguió indagando la exdiputada a su sobrino, también ahijado de confirmación, quien le aclaró que fue un pedido de la producción.

Luego de esta eliminación, todos los familiares continuarán en placa y de ahora en más será el público desde afuera el encargado de votarlos. Así las cosas, se irá un familiar por día, y al final de la semana, quien menos votos reciba de todos es el que ganará la prueba del líder, además de un premio que todavía no se detalló, y le otorgará el liderazgo al familiar que ya se encontraba participando dentro de la casa.

