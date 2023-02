Gran Hermano 2022: fuerte advertencia de Santiago del Moro a los participantes tras la caída de Caramelo a la pileta

Karina Gao: “Tenía 4, pero no olvido mi llanto de soledad al ver a mis padres dejándome en el internado”

Hace dos años venció a la muerte y fue una batalla más en su historia de superaciones. La conductora de Cocineras y cocineros argentinos (TV Pública) descubre su “años precarios” en la China que dejó a los 9. La accidentada llegada al país: “Nos insultaban en la autopista”. La infancia con exigencias: “Dormía en una cómoda que encontramos en la calle”, y “fui educada para ser la mejor”. El bullying “que lloraba a escondidas porque no se me permitía fracasar”. El vínculo con una mamá que “nunca me abrazó ni me dijo ´te quiero´”. La vida millonaria en París que cambió por la cocina. El amor de un francés por el que pateó las tradiciones. Y la nueva maternidad que le enseñó el coma