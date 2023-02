La llegada de la democracia, el fin de la dictadura, amores prohibidos y el HIV: cómo será ATAV 2

Trailer oficial de ATAV 2 (Video: El Trece)

“En 2023 llega la segunda temporada de la ficción más importante de los últimos tiempos”, anunciaron desde El Trece sobre el lanzamiento de Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV 2), ficción cuya primera edición finalizó en 2019 y que desde entonces, y tras el éxito que tuvo, los guionistas se pusieron a trabajar en la historia de la nueva trama que estará centrada en los años ‘80.

El trailer oficial -difundido por el canal- cuenta con un adelanto de algunas de las escenas más impactantes de la ficción. Musicalizada con “Lunes por la madrugada” (1984), de Los Abuelos de la Nada, tiene un pantallazo de todo lo que se verá en la tira protagonizada por Federico D’Elía, Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Malena Solda, Federico Amador, Justina Bustos y Andrea Rincón.

Belén Chavanne, Nacho Di Marco, Alan Daizc, Matías Santoiani, Camila Mateos, Jessica Abuchain y Santiago Talledo también serán parte del elenco, mientras que Virginia Lago, Rafael Ferro, Darío Barassi, Julieta Díaz y Martin Bossi tendrán participaciones especiales como actores invitados.

Parte del elenco de ATAV 2

Según comunicaron desde El Trece, la tira de Polka comienza en la década del ‘80, con la llegada de la democracia a la Argentina. Con lo cual, se verán cambios rotundos en Buenos Aires con el fin de la última dictadura y el regreso de los que se habían exiliado, quienes deberán aprender a convivir con los cambios en la sociedad tras el impacto político. Además, se tocarán temas como la aparición del HIV en la agenda sanitaria y el boom del teatro de revista.

Con este escenario planteado por los guionistas, cada uno de los personajes enfrentará traiciones, odios, lucharán por sus metas y, al igual que sus antepasados -aquellos que ya se conocieron en la primera temporada- estarán atravesados por la venganza y el rencor.

Lily Ann Martín, una de las guionistas de la ficción, había adelantado sobre lo que se especula que se verá a partir de la pantalla de abril (aun no está confirmada la fecha de estreno). “Vamos a hablar del regreso de la democracia, de los desaparecidos, de Malvinas. Eso por ahí puede generar alguna crítica por parte de alguien”, dijo y advirtió: “Estamos escribiendo ficción, no voy a hacer un documental”.

“Hay algo lindo pensado para un tema dramático y difícil de contar”, agregó en referencia al VIH. “Hay una historia de amor entre dos homosexuales y un grupo de amigos que están ahí apoyándose. Hay una historia de amor y uno de ellos se enferma. Uno de los contextos es un hospital donde Federico Amador es el jefe del pabellón de infectados”, detalló en La Once Diez / Radio de la Ciudad.

“Mi personaje es un médico que se empieza a cruzar con esta enfermedad nueva, muy discriminatorio, horrible, porque en ese momento era feo como se trataba, el médico se encuentra con esto y empieza a investigar para poder ayudar”, dijo Amador y agregó: “El personaje de Belén (Chavanne) empieza a ir al hospital y tiene una relación tortuosa con su pareja. Los dos van en contra de la mentalidad de la época”.

Con respecto a los personajes y a la relación con los de la primera temporada, la guionista detalló: “La nieta de La Polaca (China Suárez), Ana (Justina Bustos), es una de las protagonistas. Después está Horacio, que es un empresario teatral, director, autor de teatro, que es sobrino de Trauman”.

El actor encargado de interpretar a Horacio es Juan Gil Navarro, quien describió a su personaje como “fantástico”. “Uno de los zapatos que uso, son de los que usaba Fernán (Fernán) y eso es como un buen augurio. Los libros están bárbaros y la época de los ‘80 es muy interesante. Yo soy un malo malo como Trauman pero se me ocurrió ponerle una cosita de comedia. Hay un punto vulnerable, me gustan esos villanos y me han tocado mucho”.

Andrea Rincón y Justina Bustos, figuras de ATAV 2

En tanto, Andrea Rincón y Justina Bustos serán figuras del mundo espectáculo. “Es una relación de un productor que descubre a una estrella que va creciendo mucho y eso termina generando un conflicto con mi personaje”, dijo Gil Navarro sobre Ana.

Y Rincón, por su parte, indicó: “Es un personaje bastante oscuro, una primera vedette que trabaja hace años y de repente aparece Ana (Justina Bustos) que me viene a destronar y yo le empiezo a hacer de todo. A mí me rompieron zapatos, me rompieron vestuario cuando trabajaba en ese rubro. Yo leí los libros y dije ‘acá falta esto, falta lo otro’, a mí me pagaban palazos en el medio del baile, ese mundo es bravo”.

Por otro lado, el actor Toni Gelabert será quien interpretará al nieto de Lucía (Delfina Chaves). Su personaje se llamará Antonio y será un periodista y escritor curioso que heredó el espíritu rebelde de su abuela. El joven regresa de España junto a su padre, Pedro Salvat (Rafael Ferro), y se enamora de su mejor amigo, Segundo (Tato Quattordio), quien se va a casar con su novia, Pilar.

Al no poder vivir su historia de amor, Antonio se enfocará en buscar a su madre desaparecida, y eso lo llevará a un mundo oscuro de secretos, horror e incertidumbre.

