Quiénes son los actores que participarán en la segunda temporada de ATAV

La exitosa ficción tendrá una segunda temporada con un elenco renovado

Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) fue la historia de amor más vista de la pantalla de El Trece en 2019. La superproducción cosechó las mejores críticas y el apoyo del público de inmediato. Debutó el 11 de marzo y finalizó el 30 de diciembre. A lo largo de 205 capítulos la novela atrapó al público, que disfrutó de las historias de la Polaca, Trauman, Torcuato Ferreira, Aldo Moretti, Lucía Morel y el español Bruno Salvat.

La ficción fue protagonizada por Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Eugenia Suárez, Albert Baró, Delfina Chaves, Fernán Mirás, Andrea Frigerio y Virginia Innocenti. Completaron el reparto Mercedes Funes, Julia Calvo, Candela Vetrano, Malena Sánchez, Ruggero Pasquarelli, Diego Domínguez, Matías Mayer, Federico Salles, Gastón Cocchiarale, Minerva Casero, Tomás Kirzner, Fausto Bengoechea, Franco Quercia, Ariel Pérez de María y Joaquín Flammini.

Quiénes serán los actores de la ficción de Polka

En este año, las productoras están trabajando en la realización de diversas ficciones tras haber estado paradas por la pandemia. Este es el caso de Polka que comenzó con los preparativos de la segunda temporada de ATAV. Según trascendió, Adrián Suar ya está preparando los nuevos capítulo que se desarrollarán en la década del 80.

Este jueves, Rodrigo Lussich anunció en Socios del espectáculo algunos de los actores que participarán en la nueva temporada. “No estarán ni La China, ni Vicuña, aparentemente. Pero han contratado ya para el elenco a Gloria Carrá, a Fede D’Elía, a Juan Gil Navarro”, explicó el periodista en el programa de espectáculos que se emite por ElTrece.

Además adelantó que ya está confirmado el galán que se sumará al elenco: Nacho Di Marco. Este actor argentino vive hace años en Perú y está en pareja con Catalina Vallejos, una modelo e influencer chilena. Seguramente será una de las revelaciones de esta temporada que ha generado una enorme expectativa del público. Luego, Lussich manifestó: “No está cerrado el elenco coral. Va a haber como tres mundos, un teatro de revistas, la historia de una pareja gay, y una con violencia de género, datos que nos pasó Laura Ubfal”.

Recientemente, había rumores de que Benjamín Vicuña no iba a formar parte de una segunda temporada de ATAV porque no quería trabajar con su ex, La China. En una entrevista con Teleshow, el actor señaló: “Eso es mentira. Nunca estuve en una segunda temporada de ATAV, tanto porque el personaje murió como porque creo que es un ciclo que ya cerré. Tengo este año ya comprometido gracias a Dios con mucho trabajo y compromisos”.

“Son esas cosas maliciosas de las que no me quiero hacer cargo, pero son esas cositas como decir me da pena porque hay mucho fan de la serie, y me da pena que alguien se le pueda ocurrir que por culpa mía no van a tener la serie que ellos quieren en su casa. Señores, nada que ver. Ojalá que los directivos de ese canal y los creativos y autores encuentren la forma de darle cuerpo a esa historia que seguramente va a ser maravillosa”, cerró el actor chileno que ahora está protagonizando la ficción El primero de nosotros que se emite por Telefe.





