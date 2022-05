ATAV 2: los protagonistas revelaron detalles de la novela que ya comienza a grabarse

Los protagonistas de ATAV 2 dieron detalles de la novela (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

Sin dudas, una de las novelas más recordadas de Polka es Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV). La ficción fue todo un éxito durante 2019, alcanzando grandes niveles de audiencia y, en el final, dejó esperanzas de una segunda parte, que finalmente se concretará este año. De hecho, este lunes tuvo lugar la primera reunión del elenco completo, que será integrado por Federico D’Elía, Gloria Carrá, Justina Bustos, Federico Amador, Juan Gil Navarro, Malena Solda y Andrea Rincón, entre otros.

“Creo que va a pasar de todo porque es una historia que cuenta muchas cosas y una época muy linda. El retorno a la democracia, lo que dejó, lo que pasaba antes de la democracia, el teatro de revistas. Los ‘80 es una época hermosa para recrear, nos estamos conociendo con todo el elenco. Estoy muy feliz”, comenzó expresando el ex protagonista de Los simuladores en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece). Carrá, por su parte, agregó: “Arrancamos este lunes, así que estamos muy contentos y con muchas ganas”.

Justina, que interpretará a la nieta de la Polaca -el recordado personaje que encarnó Eugenia La China Suárez -, también se mostró entusiasmada. “Estuvimos viendo más decorados, las casas, el camarín, el mundo del teatro. Estamos súper contentos para arrancar”. En tanto, Amador se refirió al comprometido personaje que le tocó: “Es una historia que tiene un montón de condimentos que en esa época eran muy fuertes. Mi personaje trabaja en un hospital y empiezan a caer pacientes con síntomas raros y ahí nos empezamos a meter en el mundo del HIV”.

Pero además, habrá más conexiones con la primera temporada. De hecho, Gil Navarro interpretará al sobrino de Trauman -el villano que encarnaba Fernán Mirás -. “Voy a ser más malo que Trauman, mucho más. No hice ningún villano como el que van a ver acá. Todo lo demás fue un precalentamiento”, dijo a modo de broma.

Por otro lado, Adrián Suar también brindó detalles sobre esta nueva temporada de la tira. “Siempre arrancar una ficción genera nervios, casi como el primer día”, comenzó expresando el productor. Y explicó cómo tratarán los delicados temas de la trama. “En los ‘80, estaba naturalizada la violencia de género, nadie pensaba esos temas, nosotros lo vamos a tocar como era en la época. Es una novela que va a estar muy bien, se están escribiendo cosas muy buenas y me da mucha felicidad”, señaló. En ese sentido, destacó que habrá constantes incorporaciones: “Va a estar también Julieta Díaz, Rafa Ferro, Martín Bossi. Vienen por un par de capítulos y van a seguir entrando”.

Por último, se refirió a su apuesta a la ficción en un contexto económico complicado: “No es fácil en la Argentina, no solo para nosotros, le pasará lo mismo a Telefe y a todos los que hacen ficción. Por suerte están las plataformas que dan posibilidad. Hacer una ficción es heroico, a veces la gente no toma conciencia del esfuerzo grande que es que todos los rubros estén bien, tratar de meter un capítulo por día. Eso es lo que tiene, pero muy feliz, me sigue gustando hacer este tipo de programas”.

En tanto, la guionista Lily Ann Martín se había expresado en Por si las moscas (La Once Diez). “Estoy esperando la lluvia de críticas porque también pasa eso: antes de que se estrene ya hay gente que se va a meter con este tema. Vamos a hablar del regreso de la democracia, de los desaparecidos, de Malvinas. Eso por ahí puede generar alguna crítica por parte de alguien”, había dicho.

