La producción de El Hotel de los Famosos rompió el silencio tras la denuncia de Flor Moyano por abuso sexual

La productora de El Hotel de los Famosos emitió un comunicado sobre la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano (Foto: Instagram)

Lo que hasta hace unos días había sido solo una denuncia mediática, Flor Moyano decidió presentarla en la Justicia y acusaar a Juan Martino por abuso sexual. El hecho habría ocurrido adentro del reality de El Trece, El Hotel de los Famosos 2, mientras ambos participantes estaban alojados en él.

A través de su abogado, Roberto Castillo, la influencer presentó un escrito en el que dio desgarradoras declaraciones sobre los abusos que recibió por parte del hermano de Majo Martino dentro del certamen que conduce Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

“Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”, se lee en el documento.

Si bien el reality se grabó por completo el año pasado, recién salieron al aire las primeras tres semanas. De manera tal que hay un desfasaje con los tiempos entre lo que sucedió en su momento y lo que ahora se puede ver en televisión: hasta ahora, siguiendo la secuencia de los programas emitidos, los participantes se besaron y el actor le insiste para mantener relaciones sexuales, pero ella se niega rotundamente. Según quedó expuesto en la denuncia, a medida que va avanzando el certamen Moyano y Martino mantienen relaciones sexuales, pero sin el consentimiento de ella.

El comunicado que emitió la productora de El Hotel de los Famosos ante la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano (Foto: Captura El Trece)

Al aire de LAM, el ciclo de América, Castillo expuso más detalles de la denuncia efectuada por la joven. “La denuncia trató de ser concebida en función de lo que ella dijo. Nosotros canalizamos en un psicólogo primero para que después nos vuelque esa información. Ella tiene que atravesar un proceso judicial y otro mediático. Yo no quiero adelantar estrategias, pero no es real que hubo una psicóloga dentro del reality para contenerla. Tenemos que analizar conductas muy serias, de la producción también. Tocar a una persona sin consentimiento siempre es un abuso”.

Por su parte, en la noche del viernes, Juan Martino designó como sus representantes legales a los abogados Agustín Rodríguez y Aníbal Mathis. En diálogo con Teleshow, Rodríguez habló por primera vez sobre los hechos sucedidos según el relato de su defendido. “Nadie en su sano juicio puede estar tranquilo con semejante imputación. Está tranquilo porque según lo que nos ha contado, nada de lo que se dice es cierto. Según nos manifestó, ellos habían entablado una relación, y en ese contexto ocurrieron cosas pero de ninguna manera del tenor que se expresa en la denuncia”, afirmó.

Aunque los abogados de Martino todavía no tuvieron acceso a la denuncia ni al expediente, el abogado reveló las acciones a seguir. “Desde ya anticipamos que una vez que tengamos ese material y lo estudiemos vamos a accionar. Juan no va a quedarse tranquilo ni pasivo ante esta situación. La denuncia sería por falsa denuncia y por daños y perjuicios, porque este tipo de imputaciones no son fáciles de sobrellevar, más para una persona que tiene una exposición pública. No es fácil para ninguno de los dos. Va a ser difícil”, destacó.

Hasta el momento la productora Boxfish no se había pronunciado al respecto, pero en la tarde del sábado emitió un comunicado a través de las redes sociales.

La productora de El Hotel de los Famosos emitió un comunicado ante la denuncia de Flor Moyano por abuso sexual (Foto: Instagram)

“Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones de el ciclo El Hotel de los Famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido para la resolución del caso”, comenzó diciendo el comunicado.

Y continuó con lo siguiente: “En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones. En Boxfish procuramos un ambito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia.”

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

