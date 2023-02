Qué hará Juan Martino ante la denuncia de Flor Moyano por abuso sexual: la palabra de su abogado

Qué hará Juan Martino ante la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano: la palabra de su abogado (Foto: Archivo)

Luego que Flor Moyano denunció ante la Justicia a Juan Martino por abuso sexual dentro de El Hotel de los Famosos 2, circularon muchas versiones sobre los hechos.

En principio, el viernes a la noche salió a hablar el representante legal de la joven, el Dr. Roberto Castillo, en vivo desde el estudio de LAM. “La denuncia trató de ser concebida en función de lo que ella dijo. Nosotros canalizamos en un psicólogo primero para que después nos vuelque esa información. Ella tiene que atravesar un proceso judicial y otro mediático. Yo no quiero adelantar estrategias, pero no es real que hubo una psicóloga dentro del reality para contenerla. Tenemos que analizar conductas muy serias, de la producción también. Tocar a una persona sin consentimiento siempre es un abuso”.

Más adelante, el letrado de la influencer manifestó “Lo más dramático de esta situación es que él cambió el modo de conquista que tuvo al comienzo y pasó a la estrategia de abusar de ella. Si Flor salía a denunciarlo a la primera de cambio, cuando le tocó la cola, iban a decir que era una loca, una exagerada”.

También en la noche del viernes, el reciente abogado de Juan Martino dialogó por primera vez con Teleshow. El Dr. Agustín Rodríguez junto a Aníbal Mathis asumirán la defensa del actor luego de las fuertes acusaciones de abuso sexual en su contra.

“Juan se contactó con nosotros en el día de ayer y hoy tuvimos la primera charla, pero todavía no pudimos tener contacto con el expediente”, comenzó relatando Rodríguez y explicó que esto se debe a que en principio la denuncia fue iniciada en la Ciudad de Buenos Aires, pero que como el hecho denunciado ocurrió en Cañuelas, tiene que cambiar de jurisdicción.

Y agregó: “Recién entre lunes y martes cuando tengamos contacto con el expediente podremos dar mayor información. Hasta ahora, todo lo que tenemos es la denuncia que se ha viralizado en los medios”.

En cuanto a su defendido, Rodríguez contó que lo vio tranquilo y obviamente preocupado. “Nadie en su sano juicio puede estar tranquilo con semejante imputación. Está tranquilo porque según lo que nos ha contado, nada de lo que se dice es cierto. Según nos manifestó, ellos habían entablado una relación, y en ese contexto ocurrieron cosas pero de ninguna manera del tenor que se expresa en la denuncia”, afirmó.

Acto seguido, el abogado explicó las acciones de defensa que van a seguir en los próximos días. “Como primera medida de prueba vamos a pedir todas las filmaciones, no solo las que se publicaron o se editaron, sino todos los crudos del programa. Como la denunciante manifiesta que han ocurrido situaciones en el baño, vamos a pedir tanto las entradas como las salidas al baño, en donde también se puedan observar las caras y los gestos de los dos, porque eso es demostrativo de una persona que ha sido violentada. No queremos que se esconda nada, que esté todo sobre la mesa porque confiamos en lo que nos dijo él”, se explayó.

Qué hará Juan Martino ante la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano (Foto: Captura El Trece)

Más adelante, Rodríguez destacó que se trata de un tema muy sensible. “Yo se lo manifesté a él, es verdad que puede haber una relación afectiva y una de las dos personas no querer tener intimidad y no por eso hay que forzarla. Pero en este caso, por lo que nos dijo él, no ocurrió eso. Por ese motivo, para nosotros es importante la filmación y los testimonios, estamos hablando que este es un hecho que ocurrió dentro de una casa llena de cámaras con participantes y con gente de producción, con más de 30 personas, con lo cual vamos a llamar a todos para que manifiesten si ellos percibieron esta situación. Por otro lado, en cuanto a lo que manifestó la denunciante de que tenía temor a denunciar el hecho para no perder su trabajo, consideramos que Martino no tenía ningún poder para dejarla sin trabajo”, explicó.

También aclaró que en la defensa van a realizar peritajes sobre la filmación y van a pedir auditorías psicológicas: “Hasta ahora no tengo conocimiento de lo que dijo la psicóloga que atendió a la denunciante, pero en su momento solicitaremos el informe”.

Si bien todavía no tuvieron acceso a la denuncia que se efectuó en contra de Martino ni al expediente, el abogado reveló las acciones a seguir. “Desde ya anticipamos que una vez que tengamos ese material y lo estudiemos vamos a accionar. Juan no va a quedarse tranquilo ni pasivo ante esta situación. La denuncia sería por falsa denuncia y por daños y perjuicios, porque este tipo de imputaciones no son fáciles de sobrellevar, más para una persona que tiene una exposición pública. No es fácil para ninguno de los dos. Va a ser difícil”, destacó.

Para concluir, Rodríguez contó que le aconsejaron al actor no hablar todavía con los medios. “Le hemos aconsejado a Juan que no se exponga públicamente porque hoy está en una situación de total desventaja. Hoy preferimos que no se exponga, él está convencido de su verdad pero anímicamente no está en su mejor momento”, finalizó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

