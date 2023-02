Qué dice la denuncia de Flor Moyano a Juani Martino por abuso sexual con acceso carnal en El Hotel de los Famosos 2

Los detalles de la denuncia de Flor Moyano a Juani Martino por abuso sexual con acceso carnal

Esta mañana Flor Moyano denunció a Juani Martino por abuso sexual. La influencer y el hermano de la periodista Majo Martino se vincularon a partir de su participación en El Hotel de Los Famosos 2 (El Trece), el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Luego de que trascendiera la presentación a la Justicia, formalizada por el abogado Roberto Castillo en representación de Moyano, este jueves por la noche en LAM (América) se conocieron detalles de la denuncia. “Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”, leyó Ángel de Brito del documento.

La presentación narra cómo fue que se conocieron, en un contexto de un “reality show de convivencia y sin contacto con el exterior”. “‘Los hechos denunciados han tenido suceso donde se grababa el ya mencionado reality, en la zona de Cañuelas. El denunciado fue compañero de equipo a partir de lo cual se generó entre nosotros una buena relación’. Esto es palabra textual de Flor ante la Justicia”, puntualizó el conductor.

Según consta en la denuncia a partir del relato de Flor, “Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”.

“Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”, prosiguió De Brito con la lectura de la denuncia.

“En el tercer día del programa, Juan ganó un juego a partir del cual se le habilitó en forma de premio elegir la persona que lo acompañe a dormir a la suite. Dicha elección me incomodó, dado que recién conocía al denunciado, pero eso no fue nada en comparación con los hechos que se fueron suscitando con posterioridad. Una vez que comenzamos a compartir el cuarto, me incomodó con preguntas tales como si se podía quitarse la remera. A lo cual contesté que no, pero se la sacó igual. No le di relevancia pero viéndolo en retrospectiva, fue la primera muestra de una persona que no reconoció límite alguno para mi integridad sexual y psicológica”, sigue la declaración de Moyano según la lectura del conductor.

“Él hablaba en doble sentido sobre que estaba caliente, refiriéndose a su miembro, al sexo y demás cuestiones que me hacían sentir incómoda. Pero yo intentaba disimular porque tenía un poco de temor y hasta vergüenza. Y por el contexto, dado que me encontraba en un reality de televisión, lo que me llevaba a razonar de manera errada considerando que, como yo me puse en esa situación por mi trabajo, quedaría mal si comenzaba con reclamos a un compañero, por ser hasta ese momento un desubicado que constantemente hablaba de sexo y que intentaba permanentemente tener contacto físico conmigo”, sigue el texto de la denuncia.

Luego, Moyano definió a Martino como un “agresor sexual que construyó en mi psiquis un verdadero monstruo que mediante incansables actos de violencia y humillación fue logrando que aumente mi nivel de tolerancia ante sus comportamientos legitimando la degradación de mi persona y sometiéndome ante su poder”.

“El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola (...). Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, fue como Flor describió la primera forma de abuso que sufrió de parte de Martino.

