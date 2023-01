Susana Giménez celebró su cumpleaños compartiendo un video muy especial

Susana Giménez compartió un video con sus mejores fotos

Este domingo, Susana Giménez celebró su cumpleaños número 79. Y recibió un regalo muy especial por parte de su amiga y asistente, Inés Hernández, que decidió compartir con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram. ¿De qué se trató? De un video musicalizado con el tema Tacones Rojos de Sebastián Yatra, en el que recopiló las mejores producciones fotográficas realizadas por la diva.

“Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños @ineshernandez2003. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo”, escribió la conductora junto al posteo, en el que aclaró que lo iba a tener que ir subiendo de a tramos. Y siguió: “Que placer, como nos divertimos! ¡Y Cuanto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y me peinándome”.

En el video en cuestión, se puede ver a Susana en diferentes etapas de su carrera, tanto preparando las aperturas de su programa de televisión como posando para las distintas tapas de revistas que protagonizó en sus más de 5 décadas de trayectoria. Sin embargo, no aparece ninguna postal relacionada a su vida personal, su familia y sus amores.

La publicación, como era de esperar, de inmediato se llenó de likes y comentarios. “Suuuu, que hermosa. Feliz cumple. Te quiero. Sos una crack absoluta”, le escribió Yatra emocionado al notar que su canción sonaba en el video. La cuenta oficial de Telefe, por su parte, le puso: “Feliz cumple, te amamos”. Y muchos usuarios aprovecharon para preguntar por la vuelta de la diva a la pantalla que, según dicen, podría suceder en la segunda mitad del año.

Otros de los famosos que se sumaron con sus saludos fueron Catherine Fulop, Nico Vázquez, Natalia Oreiro, Floppy Tesouro, Gustavo Méndez, La Barby, Teresa Calandra, Lorena Meritano, Evelyn Sheidl y su fanática número uno, Lorna Geretto, entre muchos otros. Sin embargo, no trascendió ni dónde ni con quienes festejaría la diva este nuevo aniversario.

Susana viajó a Buenos Aires a principios de enero (RS Fotos)

Cabe recordar que Susana se encuentra radicada en Uruguay desde mediados del 2020, cuando decidió pedir la residencia a raíz de la cuarentena impuesta en la Argentina por la pandemia del coronavirus. Y, en el invierno pasado, protagonizó la obra Piel de Judas en el Enjoy de Punta del Este. Sin embargo, a principios de enero fue vista en el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce, tomando un vuelo con destino a Buenos Aires. Y, según se supo, su viaje tenía que ver con algunas reuniones laborales con miras a lo que será su trabajo de este año.

Previamente, la diva había viajado a Qatar para acompañar a la selección argentina en el Mundial 2022. Sin embargo, al no conseguir entradas para presenciar la final del campeonato que terminó consagrando al equipo capitaneado por Lionel Messi, no le quedó más remedio que ver el partido definitorio contra Francia del 18 de diciembre desde su casa de José Ignacio.

“Parte de mi vida en La Mary… amo manejar el tractor y cortar el pasto”, había escrito la Giménez en sus redes junto a un video en la que se la ve trabajando al aire libre. La diva disfruta de sus días en esa mansión, que cuenta con parque y lago, rodeada por sus mascotas. Y, aunque tiene ganas de volver a la televisión, su idea sería volver con su clásico programa, ya que no le interesó ninguna de las otras propuestas que le acercaron del canal de las pelotas en los últimos meses.

