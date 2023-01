El paso de Julieta de Gran Hermano por 100 argentinos dicen y el divertido cruce con Darío Barassi

El paso de Julieta de Gran Hermano en 100 argentinos dicen

Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano. Dentro de la casa, esquivando las sucesivas placas y por fuera, una de las preferidas del público. La actriz oriunda de Villa Devoto siempre destacó sus ganas de trabajar en los medios, como lo manifestó ni bien ingresó al reality: “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, reconoció a la hora de participar del casting. Y tanto su pasado en los medios y en las redes como su presente en el exitoso programa así lo avalan.

Una nueva discusión entre Alfa y Ariel hizo temblar la casa de Gran Hermano La convivencia entre ambos se encuentra en un punto crítico y no se ve en el horizonte un acuerdo VER NOTA

En las últimas horas, se viralizó el paso de la actriz en un especial famosos de 100 argentinos dicen. La hermanita asistió junto a Lola Latorre, Chopa Montoya y Juli Castro como parte del elenco de Amor Propio, la obra que protagonizaba en el Teatro Picadero. Y con sus intervenciones llamó la atención del conductor Darío Barassi, en sus habituales diálogos con los participantes.

“Juli, ¡no tenés una gota de maquillaje!”, ironizó el actor al presentarla. Más tarde, las acusó de hacer trampa y le colocó una cruz roja como castigo. Y entre sus revelaciones, cuando era una cara absolutamente desconocida para el gran pública, aseguró haber asistido a una bruja para que le diera suerte en el amor. “¿Contratarías a una bruja para enamorar o desenamorar a alguien?”, consultó el conductor. “Re. Fui a brujas para que me digan el futuro. Me re funcionó”, respondió Poggio.

Gran Hermano 2022: el descuido hot de Julieta en el jardín de la casa En un improvisado picnic con sus compañeros, la actriz protagonizó un blooper que fue advertido por Daniela VER NOTA

Más adelante, corrigió a Barassi en una de las respuestas del equipo contrario, al argumentar que las arañas no califican como animales. “Cuando jugamos al tuti frutti no dejo usar araña como animales”, agregó para ratificar su postura. Finalmente, su paso por el programa no fue el esperado y perdieron en la competencia contra Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz, y Paula Ransenberg, integrantes de la obra Laponia.

Pero más allá de este detalle, el video compartido en TikTok por la usuaria mimi_carliz se viralizó en cuestión de minutos, como suele ocurrir cuando algún internauta descubre algo relacionado con la vida de los participantes de Gran Hermano antes de entrar a la casa. Y en el caso particular de Julieta, su recorrido mediático otorga bastante material al respecto.

Julieta Poggio actuó con Nicolás Cabré en Papá por un día

De niña había formado parte de la película Papá por un día, rodada en el año 2009 y protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. Fue la esposa de Nico Vázquez quien se encargó de compartir con sus seguidores el afiche del film que marcó el debut cinematográfico de la hermanita. “Un surtidito y en el final una yapa que seguro no sabían”, escribió en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram y en el que, entre muchas imágenes variadas, desempolvó el afiche del film dirigido por Raúl Rodríguez Peña y producido por Pablo Bossi y Carlos Mentasti. Allí puede verse a la joven cuando tenía apenas 7 años, abrazando al perrito que tenía como mascota en la historia.

Se inundó la casa de Gran Hermano 2022 y Ariel fue el primero en reaccionar Luego del intenso temporal que se desató en Buenos Aires durante la madrugada del viernes, la locación del reality show de Telefe se vio afectada VER NOTA

Asimismo, en 2009 interpretó a Olivia en la tira juvenil Consentidos, junto a Natalie Pérez. En 2014, su carrera cómo modelo despegó gracias a su cuenta de Instagram donde, desde su ingreso a la casa prácticamente duplicó su cantidad de seguidores, que bordea el millón. Y es un hecho que cuando le toque salir de la casa, su futuro en los medios está más que garantizado.

Seguir leyendo: