La China Suárez recordó al padre de Benjamín Vicuña con un emotivo posteo: “Besos al cielo”

Magnolia, la hija de la China Suárez y Vicuña jugando con su abuelo

En septiembre pasado, y después de varios días de atravesar un delicado estado de salud, murió Juan Pablo Vicuña Parot, el padre de Benjamín Vicuña. Por entonces, Eugenia La China Suárez, expareja del actor y madre de sus hijos Magnolia y Amancio fue una de las primeras en recordarlo a través de su cuenta de Instagram. El gesto sorprendió a sus seguidores porque muchos especulaban con que la relación entre los actores era muy tensa y solo se hablaban por cuestiones vinculadas a los niños.

“Recuerdo el día que te conocí, ´eri más linda que el sol´ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ´Tata loco´”, expresó la ex Casi Ángeles en un conmovedor posteo.

Este domingo, en el que su exsuegro hubiera cumplido 78 años, la actriz volvió a recordarlo en sus redes. Lo hizo con una publicación en sus historias de Instagram, haciendo hincapié en la similitud física con una de sus nietas. “Lo dije apenas Magnolia me miró. ‘Tiene los ojos y la mirada del Tata loco’. Feliz nacimiento y besos al cielo a su abuelo hollywoodense”, escribió junto a una foto de Vicuña Parot. Al rato, compartió dos fotos más, una del abuelo jugando con Magnolia y otra en la que también aparece Rufina., para recordar momentos plenos de felicidad.

El recuerdo de la China Suárez para su exsuegro

Por su parte, el actor subió una imagen de su padre, la misma de su ex, para saludar a su padre en su aniversario. “Feliz cumpleaños, hombre de acuario. La profundidad de tu mirada oceánica trasciende en mis hijos. Brinda con Elvis y Sinatra, que seguro tendrán con qué. Rock & Love”, escribió Benjamín al pie. La publicación se pobló de me “gusta” y mensajes positivos, y muchos destacaron lo mismo que había mencionado la China: el notable parecido entre Magnolia y su abuelo.

Con el tiempo, la expareja logró hacer a un lado sus diferencias públicas que XXX desde sus separación agosto de 2021 y mejoraron su relación. De hecho, en la pasada Nochebuena recibieron las 12 junto a sus hijos. En aquella oportunidad, la actriz había compartido una sentida reflexión al respecto: “Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo, que mis hijxs estuvieran peinados, vestidos de blanco impecables, yo maquillada, con vestido, quería también la mesa perfecta, cocinar lo que le gustaba a cada invitado”, señaló la actriz en referencia a lo que consideraba como la vida soñada.

Juan Pablo Vicuña Parot con sus nietas Rufina y Magnolia

“Hoy a mis 30, puedo decir que pase una navidad hermosa, porque todos tenemos salud, mis hijxs estaban felices aunque la ropa no les combinara y los pisos no brillaran. Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad”, cerró Eugenia, con la instantánea en la que también se puede apreciar su característica sonrisa.

