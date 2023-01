La emoción de Mirtha Legrand: “Conseguí la camiseta autografiada de Lionel Messi”

Mirtha Legrand feliz de haber conseguido la camiseta de Lionel Messi (ElTrece)

Por estos días, Mirtha Legrand se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Mar del Plata. Y, como suele hacer durante sus visitas a esta ciudad balnearia, aprovecha para ir a ver las diferentes propuestas teatrales que se presentan en la temporada. Así las cosas, este viernes fue recibida con honores en el teatro Tronador, donde Facundo Arana y Guillermina Valdés protagonizan la obra 39 escalones. Y después de dedicarle unas sentidas palabras a la ex de Marcelo Tinelli, que la había invitado especialmente a ver la función, dialogó con Socios del Espectáculo y se mostró muy emocionada por el gesto de que tuvo para con ella Lionel Messi.

Sucede que este lunes y como todos los años, la diva encabezará la cena de gala a beneficio del Hospital Materno Infantil que tendrá lugar en el Hotel Costa Galana. Y, para esta edición, contará con un incentivo extra para quienes decidan colaborar. “Conseguí la camiseta de Messi autografiada para rematar”, contó la Chiqui visiblemente entusiasmada. Y luego reveló los detalles de su gestión.

“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, comenzó relatando Mirtha. Y siguió: “Luego se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”.

Claro que, lejos de querer guardarla como un trofeo personal, la idea de la Legrand siempre fue conseguir la prenda del 10 de la selección argentina campeona del mundo para recaudar fondos. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”, dijo la diva, que cumple el rol de Madrina Honoraria de FUNDAMI y este año estará al frente de la cena número XXIII que tiene como finalidad la compra de nuevas maquinarias para el nosocomio.



Cabe recordar que, por estos días, el nieto y productor de Mirtha, Nacho Viale, se encuentra gestionando el regreso de la diva y de Juana Viale a la pantalla de ElTrece. El año pasado, la Legrand condujo La noche de Mirtha los días sábados y su nieta Almorzando con Juana los días domingos. Sin embargo, en Intrusos trascendió que esto podría llegar a modificarse, ya que la joven no estaría interesada en repetir el formato que hizo en la última temporada.

Consultada sobre el tema, Mirtha solo manifestó su intención de continuar al aire, por lo que espera que las gestiones con las autoridades del canal lleguen a buen puerto. Por otra, parte evitó hacer comentarios sobre el estado civil de su nieta, quien después de tres años de pareja se habría separado del arquitecto Agustín Goldenhorn y estaría iniciando una relación con Yago Lange, hijo de Santiago Lange, medallista olímpico, con quien la habrían visto en la ciudad chilena de Chaitén.

“Juanita está en José Ignacio y está muy bien. Hoy me escribió y me dijo: ‘Abu, te adoro, te quiero tanto, tengo ganas de verte...’. Cosas muy lindas”, dijo la Chiqui. ¿Si se enteró de su separación por las revistas? “Ella no cuenta nada”, respondió risueña evitando dar cualquier tipo de declaración. Y aseguró que no le daba a su nieta ningún consejo a nivel sentimental. “No hablamos de esos temas, por discreción y porque a ella no le gusta”, concluyó.

