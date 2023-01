Maxi Giudici, de Gran Hermano 2022, confesó su fantasía sexual: “Me gustan los tríos”

Maxi, exparticipante de Gran Hermano 2022, confesó su fantasía sexual (América)

Luego de su eliminación de Gran Hermano 2022 (Telefe), Maximiliano Giudici estuvo sentado en el living de LAM (América) para someterse a un mano a mano con Ángel de Brito y, también, a los interrogantes de “las angelitas”. En un momento de la conversación, pusieron en pantalla un tweet que publicó Yanina Latorre mientras se desarrollaba la nota. “¡Con lo que me gusta! Y me lo perdí”, escribió la esposa de Diego Latorre, quien por estos días se encuentra de vacaciones en Miami. Y a raíz de este comentario, el resto de las panelistas también confesaron cierta debilidad por el cordobés.

Una fanática de Gran Hermano 2022 se tatuó a Coti: la reacción de la exparticipante La correntina, que fue eliminada del juego semanas atrás, compartió una imagen en donde se ve el tributo que le rindió una fan VER NOTA

“Está caliente con vos desde que te vio... Bueno, acá hay varias”, apuntó el conductor. “A Fernanda Iglesias también le gusta”, dijo Nazarena Vélez y la periodista recogió el guante: “Pero yo ya se lo dije. Le propuse hacer un trío y todo. ¡Perdón que te cosifique!”. “¿Pero que sería, con tu marido?”, preguntó Naza. “No, con Caro: Caro, yo y él”, respondió y señaló a Carolina Molinari, sentada a su izquierda. Y todas en el estudio estallaron de risa, mientras él acompañaba con una sonrisa nerviosa.

“¿Te gustan los tríos?”, lo apuró De Brito. “Me gustan los tríos”, resolvió Maxi y se ganó una ovación. Tini te lo propuso”, le apuntaron en dirección a Juliana Díaz, su novia en la casa. “Por eso lo digo tranquilo, porque lo hemos hablado con ella”, contó Maxi. “Ella es celosa...”, describió Viviana Colmenero. “Yo también lo soy un poquito”, confesó él.

Maxi y Juliana se reencontraron fuera de la casa

“Pero si te gustan los tríos y sos celoso, ¿cómo es? ¿Tenés que elegir quién y estar muy consensuado?”, quiso saber Estefi Berardi. “El trío que hablamos con ella está todo bien”, respondió Maxi. “Ah, porque vos querés mujer”, le señaló Molinari. “No, acá yo me voy a defender, porque yo no dije nada. Solo dije: me parece bien. Lo que me planteó ella, me parecía bien, no me genera celos”, respondió el cordobés.

Gran Hermano 2022: el inesperado acercamiento entre Alfa y Ariel El participante más grande de la casa hizo a un lado sus broncas y cedió ante una propuesta del parrillero VER NOTA

“Igual es algo en el aire, no es que sea un proyecto”, descartó Maxi, queriendo evadir de los detalles de la conversación. “Para querer hacer tríos y esto que comentás y se te nota relajado, tuviste comentarios bastante chotos con Tini adentro de la casa. Muy machistas, como: ‘Me estás mostrando las tetas, se las estás mostrando a Agustín’”, le apuntó Vélez. “Ay, me hiciste acordar. Yo te re critiqué por eso”, terció Berardi en dirección al ex “hermanito”. “Bien criticado”, respondió. “¿Hoy te arrepentís? Me gusta”, lo perdonó Nazarena.

“Sí, y también lo he dicho en la casa en el momento. Incluso se lo decía a ella: es algo que traigo muy enmarcado de mi viejo, que era recontra celoso y muy de esa escuela. Tengo esa cuna y me costó mucho, lo lucho todos los días. En mi última relación, realmente, el tema de los celos lo superé casi por completo. Nunca me molestó qué se pudiese poner, ni adonde iba, ni nada”, dijo Maxi.

Thiago Medina de Gran Hermano 2022 consiguió trabajo a pocos días de ser eliminado de la casa: de qué se trata Todo parece indicar que el último eliminado del reality podrá mejorar su condición económica VER NOTA

También le preguntaron por sus preferencias en cuanto a las mujeres, y dijo no tener un patrón en particular, aunque las prefiere “morochas”. Y por último confesó estar “realmente muy enamorado” de Juliana, quien en la casa se ganó el apodo de Tini.

Seguir leyendo: