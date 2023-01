Diego Leuco reveló la razón por la que se fue de Telenoche: “Ya sabían que esto iba a pasar”

Diego Leuco revelo la razon por la que se fue de Telenoche

Si bien desde febrero de 2021, Diego Leuco se convirtió en el conductor principal de Telenoche junto a Luciana Geuna, fue desde hace casi 4 años que el periodista estaba al mando del ciclo de El Trece. Así fue como hizo una dupla de conducción con María Laura Santillán, por primera vez en televisión.

Diego Leuco y Sofía Martínez tuvieron un contratiempo al volver de sus vacaciones: “Es la primera vez que nos pasa” El periodista regresaba a la Argentina junto a su colega y novia vía Panamá, después de haber disfrutado de unos días de descanso en los Estados Unidos VER NOTA

Diego se inició en el periodismo gráfico, en revistas de políticia y actualidad, hasta que se le presentó la oportunidad de conducir el emblemático informativo en horario central, a las 20. Sin embargo, desde hace unos días circuló la información de su salida del programa, hasta que finalmente fue el mismo Leuco quien lo confirmó.

En diálogo con Intrusos (América), el periodista concedió una entrevista para hablar del tema. Desde Mar del Plata, Diego asistió a la entrega de los Premios Martín Fierro de Comunicación Digital Nativa, en donde estuvo nominado por su programa Antes que nadie, en Luzu TV y finalmente se llevó la estatuilla.

Diego Leuco habló sobre su salida de Telenoche (Foto: Captura América)

“Fue una decisión muy difícil. Yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con la parte de noticias, con Adrián Suar, con Pablo Codevilla y estoy a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Todo el mundo ya sabía que yo iba a ir a un lugar más de entretenimiento”, dijo el conductor con un look mucho más relajado, sin corbata.

Leuco aclaró que su intención es dejar el periodismo político para dedicarse a su productora y al entretenimiento. “Lo hemos hablado... Los que me conocían sabían que esto iba a pasar. Nadie se sorprende de las personas que me conocen. Lo entendieron bárbaro, la mejor... por eso digo que estoy a disposición, no me voy a ningún lado, solamente tener un poco más de tiempo para producir más”, agregó el hijo de Alfredo Leuco.

En cuanto a abandonar los temas de periodismo político, el periodista destacó: “Yo siempre tuve claro que me gustaba más el entretenimiento y hablar desde otro lugar. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, más tarde o más temprano. Llegó con esta oportunidad de Luzu y lo fui profundizando. Y lo quiero seguir profundizando”.

Más adelante, hizo hincapié en sus nuevos proyectos para el año que comienza. “Tengo una productora y quiero meterle más tiempo a eso. No tenía mucho tiempo. Es un año lindo con muchos proyectos. Ojalá sigamos para adelante”, aseguró Leuco sobre las nuevas actividades profesionales que planea para el 2023.

Diego Leuco contó por qué se fue de Telenoche (Foto: Instagram)

El novio de Sofía Martínez, la periodista que se destacó en la cobertura del Mundial de Qatar 2022 cuando le hizo una entrevista muy sentida a Lionel Messi, también habló sobre su relación laboral con María Laura Santillán. “Yo tuve una buenísima experiencia. Tenemos estilos distintos, pero siempre la mejor. Ella me recibió re bien. Hay que adaptarse a conducir de a dos, es difícil. Pero yo tuve una bárbara relación siempre”.

Días atrás, el conductor se había expresado en LAM (América), y le había dicho a Ángel De Brito: “En lo personal, la política no me daba satisfacción. Por suerte audiencia teníamos, nos iba súper bien. A nivel comercial el programa también funcionaba muy bien. Pero le dije un día a mi socio que nos íbamos, y me preguntó: “¿Cómo nos vamos? Si nos va re bien”. Y le dije que a mí ya no me generaba satisfacción. Mi papá (Alfredo Leuco), Jony (Viale), que lo hace espectacular, tienen esa pasión y ese motor. Yo si no tengo el motor, y si no tengo la pasión no puedo hacerlo. Esto es re transparente: se nota mucho si vos no estás con ganas, contento, entusiasmado. Me parece un ambiente muy tóxico donde siento que cada vez hay menos cosas positivas para rescatar. Y me pareció que como comunicador había otros lugares donde yo iba a estar más pleno, pero que cuando tomé la decisión no tenía idea cuáles eran”.

Seguir leyendo: