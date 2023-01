El Hotel de los Famosos 2: Marian Farjat estalló de celos ante el ingreso de una nueva participante

Los celos de Marian Farjat ante el ingreso de una nueva participante en el Hote de los Famosos 2 (Foto: Captura El Trece)

Ya en la tercera semana de iniciado El Hotel de los Famosos, los ánimos están caldeados entre los participantes. La segunda eliminada del reality de El Trece fue Rocío Marengo, y desde la salida voluntaria de Charlotte Caniggia, en la segunda semana, se especuló con quién la reemplazaría.

A poco de haber ingresado al reality, la hermana de Alex Caniggia ya había confesado sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar en su rol de staff para mantener todo limpio y asistir a los huéspedes.

Así fue como finalmente Charlotte optó por dar un paso al costado: “Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, comenzó diciendo frente a sus compañeros. “Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón”, agregó la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis.

Finalmente, se realizó un repechaje para su reemplazo y la elegida fue Flor Ventura. Desde su ingreso, los participantes se entusiasmaron con su presencia, en especial los varones del grupo. La conductora de televisión enseguida se sumó a las internas del programa.

El hotel de los famosos 2: Los celos de Marian Farjat ante el ingreso de una nueva participante (Foto: Captura El Trece)

La joven, que también es actriz y modelo, fue parte del programa Los 15 Mejores del canal de cable Quiero música junto a Juani Martínez. Además, integró como actriz las telenovelas “Fanny la fan” y “Millennials”. “Quiero que me cuenten todo”, les pidió a sus compañeros apenas puso los pies en el hotel. Y agregó, muy emocionada por este desafío: “Estoy lista para jugar, estoy lista para darlo todo”.

Acto seguido, se mostró muy interesada en ser parte de los huéspedes porque su intención es meterse en la pileta. “¿Si sos staff no te podés meter?”, preguntó. “Sinceramente, tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida, digamos, con la que me recibieran los chicos. Y la verdad es que tanto los chicos como las chicas todos recontra buena onda”, destacó la conductora, en esta primera instancia en el juego.

El hotel de los famosos 2: Los celos de Marian Farjat ante el ingreso de Flor Ventura (Foto: Captura El Trece)

Sin embargo, la que no la mira con buenos ojos es Marian Farjat, porque Fede Barón se mostró muy interesado en Flor desde que la vio entrar.

Es que Farjat y Fede estuvieron a los besos, a pocas horas de ingresar al ciclo. Ella fue la huésped de la semana y tenía la posibilidad de tener a una persona a disposición 24 horas para servirla y cumplir con todos sus caprichos, y como ya había fichado al hermano de Jimena, lo eligió a él. El resto, fue cuestión de minutos para que se concretara el primer acercamiento amoroso.

“¿Me llevás a la cama?”, le preguntó Marian a Barón sin mucho preámbulo y el joven no tardó en aceptar la propuesta. Pronto en las imágenes se pudo ver cómo armaron un espacio con los sillones en el living, intentando conseguir algo de privacidad si es que eso fuera posible en el medio de las cámaras y del resto de sus compañeros.

“Yo tomo la iniciativa, obvio mi amor, la que manda acá soy yo bebé. Llegó el día, me siento preparada para dormir con él. Bueno… ‘dormir’. Caricita va, caricita viene...”, comentó Marian en los comentarios fuera de cámara para luego dar paso a las declaraciones de él, quien aseguró entre risas: “Cerati decía, tarda en llegar pero al final, hay recompensa”.

Cuando era todo pasión y risas, fueron interrumpidos de forma abrupta. Érica García irrumpió en el living envuelta en una manta, con un ataque de tos y tuvieron que dejar lo que estaban haciendo para asistirla en la oscuridad. “Érica, endemoniada, parecía una película de terror, ¡la gran flauta, justo en este momento!”, cuenta el actor en los inserts que comentan el programa. “¿Estás bien, Eri? ¿Llamo a un médico? Ya te traigo agua, bancá que voy a llamar a una enfermera”, se la escuchó decir.

Su compañera en cambio, vivió la interrupción con enojo: “Lo hizo a propósito, claramente, porque podía ir a hacerlo a otro lado. Afuera, o no sé”. Finalmente, la cantante fue asistida por los médicos y los tortolitos pudieron concretar sus intenciones. “Fueron 3″, les contó la influencer a sus compañeras la mañana siguiente. “Marian es insaciable, quiere más, no para”, fue el comentario de Barón tras su encuentro.

Ya en la tercera semana de competencia, con el ingreso de Ventura, a Marian Farjat le apareció una nueva competidora, en el plano personal. En principio, el joven se mostró muy predispuesto a explicarle a la nueva participante sobre las reglas del juego adentro del certamen y, en un momento dado, dijo para sí mismo: “Me enamoré otra vez”.

