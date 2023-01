Alejandro Fantino se cortó el pelo en Turquía y le hicieron un tratamiento con fuego en las orejas

Por estos días, Alejandro Fantino se encuentra viajando con su esposa, Coni Mosqueira. La pareja está disfrutando de una romántica luna de miel en Estambul, Turquía, y permanentemente va compartiendo distintas postales de sus paseos. Pero el conductor sorprendió a todos sus seguidores de Instagram luego de publicar un curioso video grabado en una peluquería.

“Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas”, comenzó contando Fantino en sus Instagram Stories. “Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, agregó, incrédulo.

A continuación, compartió las imágenes tomadas con la cámara frontal de su celular y se veía cómo el estilista le pasaba la llama de un encendedor por su oreja izquierda. “Ahh, lo que quema... ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema...”, se quejaba Fantino aunque con una sonrisa, como no pudiendo creer a lo que se había sometido. “¡Se prende fuego!”, cerró, todavía risueño.

"Se prende fuego", exclamó Alejandro Fantino al recibir un tratamiento capilar con un encendedor en sus orejas

El pasado 12 de noviembre, Fantino se casó con Coni y lo celebraron con una fiesta soñada. Fue en una imponente estancia en la localidad de Cañuelas, rodeados por sus seres queridos y disfrutando cada instante como si fuera el último. Luego de la ceremonia oficiada por Gabriel Rolón, salieron a saludar a la prensa y compartir su alegría a través de las cámaras.

Primero se besaron, mostraron sus anillos y posaron para los flashes. Y luego sí, dijeron algunas palabras hasta lo que le permitía la voz quebrada por la situación. “Te presento a mi esposa, Coni Mosqueira”, bromeó el exconductor de Animales Sueltos luego del saludo de Alejandro Guatti, cronista de A24.

Por su parte, la modelo dijo estar algo más tranquila. “Viví con mucha ansiedad hasta la ceremonia, ahora todo felicidad”, contó la bahiense en aquella oportunidad. “Estoy muy emocionada, cuando vi a la familia, a todo el escenario armado, a la música, vos ahí que sos un bomboncito”, enumeró, romántica, mirando a su flamante marido.

Los dos manifestaron su felicidad y su emoción a flor de piel, recién salidos de la ceremonia que ofició Rolón. Fantino se mostró especialmente conmovido por la ausencia de su padre, fallecido hace poco más de dos años y de quien habla en tiempo presente. “Tiene una concepción del festejo y la alegría que está acá, acompaña, se ríe con vos”, afirmó. Y para tenerlo todavía más cerca, adelantó uno de los números musicales de la fiesta. Contó que le pidió al cantor Ariel Ardit que prepare con un sexteto cuatro tangos del repertorio que él escuchaba de chico en compañía de su padre.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron el pasado 12 de noviembre de 2022

“Él es muy compañero, muy romántico, divertido, tiene un interior, siempre te sorprende con historias que saca de la galera”, señaló Coni en relación al periodista. En ese momento, ambos recordaron el ritual en el que se comprometieron, a orillas del Mar Egeo y dieron detalles de la luna de miel que están disfrutando por estos días y con la que recorrerán Egipto, Estambul, Maldivas, Nepal y Dubái.

Respecto a la fiesta, Fantino aseguró que esperaban que durara hasta la una de la mañana del domingo y que al día siguiente habría un almuerzo con los más íntimos. “Todo está ordenado para que se disfrute”, había señalado. Y se permitió bromear con el espíritu festivo de su familia política: “No parece que nacieron en Bahía Blanca, parecen andaluces”.

