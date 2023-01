Cande Ruggeri y Nico Maccari presentaron a Vita, su primera hija: “Gracias por elegirnos chanchita nuestra”

Cande Ruggeri y Nico Maccari presentaron a su hija Vita (Foto: Instagram)

Con hermosas palabras de bienvenida, Cande Ruggeri y su pareja Nico Maccari presentaron en sociedad a su hija Vita a través de las redes sociales. La pequeña nació hace apenas unas horas, a las 20 de la noche del lunes, con 2,700 kg. en el Hospital Austral.

“¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia. Bienvenida hija!”, escribieron la modelo y el empresario, respectivamente, en sus cuentas de Instagram. Y enseguida la publicación se llenó de likes y de comentarios repletos de alegría.

Es que la pequeña es la primera hija de la pareja, que se formó hace cuatro años y que esperaban con mucha emoción a lo largo de los nueves meses de embarazo de la hija de Oscar Ruggeri.

La publicación de Cande Ruggeri y Nico Maccari por el nacimiento de Vita (Foto: Instagram)

Así fue como Nico Maccari, su papá, volvió a escribir sobre el posteo de Cande con la foto de su hija: “La amo para siempre”. Por su parte, muchos amigos famosos de la pareja recibieron a Vita con tiernos mensajes. Lourdes Sánchez, muy cercana a la influencer, exclamó: “¡Me muero de amorrrrrrrr amigaaaaaaaaa”, Agustina Cherri, por su parte, se conmovió al ver la carita de la bebe: “¡Qué emoción, bienvenida”, dijo. Mientras Mery Del Cerro y Dani La Chepi le auguraron muchas felicidades y buenos deseos. “¡Felicidades hermosa! Todo lo mejor, todas las bendiciones para esta nueva etapa!”, escribió Stefi Roitman, la esposa de Ricky Montaner. Por su parte, Barby Franco, quien recientemente se convirtió también en mamá, le dedicó un montón de emojis con caritas de besos.

Cande Ruggeri transitó feliz su embarazo de Vita, en compañía de su pareja Nico Maccari (RS fotos)

Unos meses atrás, a finales de septiembre del año pasado, la modelo había revelado por primera vez el nombre de su hija y había explicado el motivo de esa elección. “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, había contado a través de sus redes sociales.

Según contó Cande, sus últimos meses de gestación había pasado noches difíciles. Esto se debía al cansancio y a las dificultades para dormir que tenía. “No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien”, comentaba la influencer uno de los días en los que solo había logrado dormir 4 horas.

Lejos de alarmarse, la hija del excampeón del mundo tomaba la situación con calma y hasta contaba sus reflexiones a través de Instagram: “Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovechá a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta sino que me voy a ir directamente a la noche a dormir. ¡Y espero poder hacerlo!”.

Cande había conocido a Nico a través de una foto. “En su momento estaba negada al amor, pero vi una foto, me pareció un bombón y le dije ‘Pasale ya mi número’. Tardó varios meses en mandarme un mensaje, hasta que me invitó a salir y me gustó”, contó la influencer hace unos años cuando presentó a su pareja.

Maccari tiene 31 años y es empresario, relacionado al mundo deportivo. Además de eso, es nieto del reconocido actor Enzo Viena.

