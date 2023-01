Nació Vita, la hija de Cande Ruggeri

La niña es la primera hija de la influencer y Nicolás Maccari

Después de una larga y feliz espera, Cande Ruggeri dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri. El reloj marcaba las 20 hs de la noche cuando la pequeña vino al mundo en el hospital Austral, pesando unos 2.700 kilos. La niña es la primera hija de la influencer y Nicolás Maccari, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

Unos meses atrás, a finales de septiembre del año pasado, la modelo reveló el nombre de su hija y explicó por qué lo eligieron: “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”.

Según contaba en sus redes sociales, Cande Ruggeri había pasado noches difíciles en sus últimos meses de gestación. Esto se debía al cansancio y a las dificultades para dormir que tenía. “No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien”, comentaba la influencer unos de los días en los que solo había logrado dormir 4 horas.

Cande Ruggeri había pasado noches difíciles en sus últimos meses de gestación (RS fotos)

Te puede interesar: Globos, mesa dulce y divertidos juegos: el baby shower de Cande Ruggeri

Lejos de alarmarse, la hija de Oscar Ruggeri tomaba la situación con calma y hasta contaba sus reflexiones a través de Instagram: “Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovechá a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta sino que me voy a ir directamente a la noche a dormir. ¡Y espero poder hacerlo!”.

Cómo fue el baby shower

Si bien el baby shower suele celebrarse poco antes de que el bebe nazca, la modelo decidió adelantar la fiesta para los primeros días de noviembre debido a que su padre, Oscar Ruggeri, iba a viajar a Qatar para seguir de cerca el mundial. “Sé que el baby shower se hace más o menos... No sé, unos días antes de que nazca, o menos de un mes, pero, yo lo estoy haciendo dos meses antes porque el abuelo se va al Mundial. Tuve que cambiar todo por él”, dijo Cande, divertida, en la previa este emotivo momento.

Fue así que Cande Ruggeri celebró junto a sus familiares y amigos la pronta llegada de Vita en la casa del defensor campeón del mundo con la selección argentina en 1986, ubicada en zona norte de la provincia de Buenos Aires y recibieron a 50 invitados. La ambientación de la fiesta tuvo un estilo hippie chic con colores rosa, dorado y blanco, según los gustos de la futura mamá. También hubo una abundante mesa dulce, muchos globos y carteles con el apodo de la niña: “B-Vita”, en un ingenioso juego de palabras. Los familiares y amigos organizaron los juegos para amenizar la jornada. Y ahí fue donde Oscar se batió a duelo con Lizardo Ponce en el juego del “chupete en harina”, pero el abuelo no obtuvo el mejor resultado.

Cande Ruggeri embarazo, Nicolás Maccari

Te puede interesar: Cande Ruggeri reveló el original nombre que le pondrá a su beba: “Lo elegimos con mucho amor”

“B- Vita BABY SHOWER. Así de felices te esperamos. Te amamos chiquitita nuestra”, escribió Cande como epígrafe de un video que publicó en su cuenta de Instagram, para agradecerle a todos los que colaboraron con la organización de la fiesta y a quienes asistieron. “El mejor novio y papá para Vita que nos pudo haber tocado”, dijo después sobre su pareja.

La joven de 30 años vivió el proceso con mucha alegría, a punto tal que todas las mañanas le contaba a sus casi 2 millones de seguidores si había nacido o no Vita. Sin embargo, como pudo verse en una de sus stories, la costumbre causó el ‘fastidio’ de su pareja que le habría reprochado. “Hola, no nació. Acá estamos. Estuve muy pancha toda la mañana”, comenzaba diciendo Ruggeri. Así fue cuando Maccari la interrumpió nuevamente para cuestionarle: “¿Pero todos los días les vas a contar si nació o no nació?”. “Sí”, respondió la joven. “Si nació se van a enterar y si no nació ¿les vas a contar todos los días?”, reiteró Maccari. Lejos de dejarse llevar, ella respondió con tono alegre hacia sus seguidores: “Todos los días le voy a contar hasta que nazca”.





Seguir leyendo: