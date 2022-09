Cande Ruggeri reveló el original nombre que le pondrá a su beba: “Lo elegimos con mucho amor”

Cande Ruggeri anunció el nombre de su beba

Desde que Cande Ruggeri supo que se iba a convertir en mamá por primera vez, todo es felicidad en su vida. Y si bien no lo anunció de la forma en que ella hubiera querido -recordemos que su padre Oscar no pudo con su ansiedad y lo adelantó en un programa deportivo -, desde hace ya bastantes meses que viene contando su día a día a través de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores.

Sin embargo, la modelo tuvo un problema con su cuenta en esa red social, por lo que la tuvo cerrada por unas horas. De todas formas, apenas la recuperó dio a conocer la noticia que todos esperaban: el nombre de su beba en camino. “Exactamente estuve diez días sin contarle nada. Tuve muchos eventos, notas y cosas lindas que quiero compartirles. Vayamos de una al nombre de la pollita. Sé que e lo preguntan todos los días, que quieren saber el nombre que decidimos hace bastante ya. Pero hoy, ocho y media vamos a contar como se llama”, anunció en sus stories.

Momentos más tarde, compartió un posteo con una producción de fotos que hizo para una importante revista y develó la incógnita. “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, escribió, y etiquetó a su novio Nicolás Maccari. Inmediatamente, recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas famosas como Mica Vázquez, Delfi Ferrari y Sofía Zámolo.

El posteo con el que Cande Ruggeri anunció el nombre de su beba

A principios de agosto, Cande se había visto envuelta en una polémica cuando varios internautas la criticaron por entrenar durante su embarazo. “Arrancando los cuatro meses de la pollita, entrenando como a mi me gusta. Como les digo siempre, si están embarazadas como yo, primero pregúntenle a su obstetra qué tipo de ejercicio pueden hacer y cuánto. Mi amado gimnasio con mi profe que la amo y me hace unas clases personalizadas zarpadas”, había escrito en esa oportunidad junto a un video en el que se la ve realizando distintos ejercicios aeróbicos.

Cande Ruggeri y su novio Nico Maccari, felices con el embarazo

“Qué necesidad”, “Me parece demasiado y por más que el consejo sea consultar con el obstetra, no es esto ningún ejemplo de nada”, “Cande, hace otra cosa, yoga o algo más tranqui, por más que te aconseje tu médico, ¡pensá que si pasa algo no hay vuelta atrás! No hate, cuídate hermosa, descansá, comé, después de la baby volvés a hacer todo eso”, “Yo creo que se obsesionan por no engordar un gramo de más”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Molesta por estas críticas, la influencer no las dejó pasar y decidió hacer un descargo en sus stories. “Hay gente que no tiene ni idea de un montón de cosas y comenta cosas innecesarias”, comenzó. Y enfatizó: “Lo voy a aclarar creo que por última vez. No sé si lo voy a seguir aclarando, por ahí sí porque hay gente todo el tiempo que se renueva, como dice Mirtha (Legrand), pero si yo estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó”. Acto seguido, compartió una selfie en la que escribió: “Lo expliqué con mucho amor. Valórenlo porque últimamente tengo cero filtro y a nada de mandar a la m... a varios que dejan comentarios al p... Infórmense antes de hablar sin saber”.

