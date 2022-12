Marcos estaba en la pileta de la casa de Gran Hermano 2022 hasta que preocupó a sus compañeros: “¿Estás bien?”

Gran Hermano 2022: el inconveniente de Marcos en la pileta

El clima del domingo estaba muy caliente, y no solo dentro de la casa de Gran Hermano que se encontraba a la espera de una nueva gala de eliminación, sino también el que registraba el Servicio Meteorológico Nacional que rozaba los 38 grados. Así fue que algunos de los hermanitos decidieron disfrutar de una tarde de pileta, lejos del ruido dentro del interior del inmueble, todavía con las repercusiones de lo vivido el viernes, tras la victoria de la Selección Argentina sobre Países Bajos.

Maxi y Agustín se referían al rendimiento del equipo de Scaloni mientras Marcos los acompañaba, pero haciendo la plancha con la cabeza dentro del agua. Fue en ese instante que este último se incorporó y comenzó a toser, llevando a los otros dos chicos a preocuparse por lo que estaban viendo. “¿Te ahogaste?”, fue la primera reacción de Agustín, sin recibir respuesta del destinatario del mensaje.

El salteño continuó tosiendo unos segundos más hasta que lograr recuperarse. Tras el mal momento, luego de que admitiese que le había ingresado agua por la nariz, los tres continuaron riendo y la charla continuó. Ese mismo domingo, horas más tarde, Marcos sería el primer salvado por el voto del público, en tanto que Agustín pasaría a estar del lado de afuera, con más del 76% de los votos en su contra.

Fueron cinco los nombres que se encontraban en la placa, con posibilidad de abandonar el juego: Marcos, Romina, Agustín, Nacho y Julieta.

La última gala de eliminación tuvo a cinco de los concursantes: Romina, Agustín, Marcos, Julieta y Nacho

“Estoy nerviosa, ansiosa, anoche me costó dormir”, dijo Romina en ese momento, y recordó lo mucho que extraña a sus hijas. “Estoy tranquilo, con mucha seguridad”, comentó a su turno Agustín. “Esperando el momento”, comentó tranquilo Marcos. “Los domingos se me sale el corazón y nunca lo viví en carne propia”, aseguró Julieta. Finalmente, Nacho comentó: “Las ganas de estar acá nunca se van y confío en la gente”.

El primero en ser salvado de la eliminación fue Marcos, en tanto que luego fueron Julieta y Romina. Así las cosas, el final fue mano a mano entre Agustín y Nacho. “Agustín o Nacho, Nacho o Agustín, uno de ustedes va a abandonar la casa más famosa del mundo”, anunciaba el conductor. Luego de unos minutos, llegó la sentencia: “Por decisión del público, del supremo, quien abandona la casa del juego más apasionante de todos los tiempos es... Agustín”.

Alfa increpado por Thiago en Gran Hermano 2022

Luego del anuncio de Santiago del Moro, el ahora ex participante se dirigió a la habitación a buscar su valija mientras insultaba. Antes de dejar la casa, el oriundo de La Plata habló con sus compañeros y les dijo que no tenía nada personal con ninguno de ellos, ya que siempre dijo que lo suyo era un juego. Y aseguró que era muy probable que unos días volviera a ingresar al reality gracias al repechaje.

Fue en ese momento, apenas se cerró la puerta del patio y Agustín ya estaba afuera, cuando Thiago se acercó a increpar a Alfa, asegurándole: “Me pareció irrespetuoso que hayas aplaudido”, en tanto que el mayor de la casa solo se limitó a decir “no aplaudí”. Sin embargo, el joven continuó con su discurso, y se mostraba seguro respecto de su queja “sí, aplaudiste, de vuelta lo mismo”.

“Igualmente no estoy esperando tu aceptación o reprobación”, plantó Alfa su parecer, para que luego Thiago asegurara que “me parece irrespetuoso porque ya es la segunda vez que hacés lo mismo”, ante lo que su interlocutor expresó: “¿La semana pasada no estabas pidiendo que yo me vaya?”. El momento de tensión no pasó a mayores, y fue en ese instante en que Thiago se dirigió a la habitación, donde Marcos, el primer salvado de esta gala de eliminación, se encontraba relajado.

