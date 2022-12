José María Listorti Revivió A Un Personaje De Videomatch En Canta Conmigo Ahora

Nueva semana en Canta Conmigo Ahora (El Trece) de cara a la gran definición, pero antes de que comenzaran a pasar los participantes de este lunes, una aparición sorprendió a Marcelo Tinelli. “¡Fuerte el aplauso para presentar a Lucía Belén Páez!”, anunció el conductor pero en su lugar apareció José María Listorti vestido de traje y peinado con una raya al medio.

“¿Qué pasó? ¿Qué sos vos de Lucía?”, le preguntó Tinelli, incrédulo. “Uy, qué fuerte que es estar acá...”, dijo Listorti sintiéndose pequeño ante la enorme tribuna de los 100 jurados del reality musical. “Pero perdón, presenté a Lucía Belén Páez, no entiendo”, insistió el conductor. “Sí, ahora entra. Mi nombre es Ludovico Squirru, soy de González Catán”, se presentó el humorista y despertó una gran carcajada en el estudio.

“Voy a cantar un tema de mi artista favorito, Navajo”, agregó después para referirse a aquel cantante latino que solía interpretar en las cámaras ocultas de El Show de Videomatch, cuando Tinelli estaba al frente de una troupe de humoristas y sketches. “Espero que lo disfruten porque aparte es una enseñanza que me dejó mi padre... Nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me miró y me dijo: ‘Hijo, si la música es lo que te apasiona, a veces las avestruces pueden volar bajo, pero lo importante es que las paralelas no crucen las trasversales...’”, agregó después y volvió a despertar más risas entre los presentes.

José María Listorti irrumpió en el Canta Conmigo Ahora

“Cuando quieran voy a cantar, espero que lo disfruten muy mucho”, dijo luego, textual, y sin presentación alguna arrancó la pista para que Ludovico cantara encima. Sin embargo, todo su “talento” estuvo más volcado a gritar en el estribillo y a poner más el acento en una coreografía algo espástica que en el canto. “Vamos, vamos, parensé, parensé”, le pidió al jurado, quienes no reaccionaban, solo se reían.

Sin embargo, de a poco Ludovico fue cosechando algo más que carcajadas y obtuvo 99 puntos. “Gracias a todos, ¿quién falta pararse?”, preguntó el falso cantante, quien no estaba satisfecho pese a la gran cosecha. El que faltaba era ni más ni menos que Alejandro Paker. “Miremos que hay 99 positivos, Ludovico”, intentó consolarlo Tinelli mientras el cantante insultaba con la boca pero sin emitir sonidos al exigente jurado.

“Marcelo, la verdad que no sentí nada, creo que me quiso manipular con su historia. Nos quiso manipular a todos, creo que lo logró con 99, con esta historia de padre e hijo. Estuvo más atento a lo coreográfico que a lo vocal, y como esto no es el Bailando, lo lamento, Ludovico. Le mandamos un besito a Navajo, también”, le dijo Paker mientras Ludovico seguía insultándolo. “Gracias a vos, por ser tan encantador”, le devolvió el cantante con suma ironía.

Jose María Listorti cantó un tema de Navajo, el cantante latino que solía componer en Videomatch

“Me gustaría la devolución de Oscar Mediavilla, ¿puede ser?”, pidió el falso participante. “Lo admiro desde que tenía pelo largo y cantaba con Patricia Sosa en La Torre. Lo admiro muchísimo. Lo que sabe de música es impresionante... No parece acá, pero sabe un montón. Acá no lo demuestra porque prácticamente no lo dejan hablar. Y cuando habla, Locho lo discute... es un quilombo”, bromeó Ludovico.

“Todas las noches antes de irme a dormir escucho los temas de Ludovico. Es más, en el respaldo de mi cama tengo una foto tuya. Y me encomiendo a vos, porque para mí sos como una especie de guía”, se la siguió Mediavilla. Tras esto, Ludovico se hizo el emocionado y recibió un abrazo de parte de Tinelli, en los que ambos estallaban de la risa. Así, cerraron un momento desopilante como intro para los participantes verdaderos del show.

