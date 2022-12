Diego Latorre mostró su departamento en Doha y Yanina lo criticó: “La cama está deshecha”

Diego Latorre Mostró El Departamento Que Alquiló En Doha Para Cubrir El Mundial Y Yanina Lo Criticó

Diego Latorre se encuentra en Doha, Qatar, para cumplir con la tarea periodística de cubrir el mundial de fútbol para Argentina. Desde allí se comunicó con LAM (América), en donde este lunes su mujer Yanina Latorre reemplazó a Ángel de Brito en la conducción.

En un momento, a Gambetita le preguntaron si además de la cobertura, se hacía un tiempo para recorrer la ciudad y disfrutar por fuera de su trabajo. “Estoy algo complicado con los horarios como para salir a recorrer y hacer turismo. Entonces, no me la juego a ir. Prefiero estar por acá, que tenemos de todo. Es una zona financiera en la que estoy, no hay muchas actividades. Hay un cafecito acá a dos cuadras, pero lo demás cierra temprano. Y no me da para salir, pero ahora cuando vengan los chicos sí voy a recorrer la ciudad”, dijo Latorre en referencia a Lola y Dieguito, que llegarán a finales de esta semana para compartir el mundial con su padre.

Sin embargo, Diego no parecía del todo feliz con la inminente llegada. “¡Me van a invadir el departamento! Yo estaba tranquilo con mi silencio, con mis tiempos, todo perfecto...”, bromeó mientras se agarraba la cabeza. Ese fue el pie para que Yanina le hiciera un pedido: “¿Nos podés mostrar el departamento mientras hablas? ¿Nos haces un recorrido?”.

Yanina Latorre lo criticó a Diego Latorre por el desorden en el departamento que alquiló en Doha para cubrir el mundial de fútbol

“Parece chiquito”, acotó Fernanda Iglesias al ver las primeras imágenes. “No es enorme. No sé cómo van a dormir, porque les dije que no les alquilaba uno más grande, no voy a gastar. Les van a poner unas camas inflables”, contó Yanina. “Acá tengo la cama inflable, como ven”, dijo Diego y mostró una caja en donde estaba el colchón hinchable en el que dormirán sus hijos. Luego, el paneo de su cámara captó algunas botellas de agua a medio tomar y alrededor del living, una tele prendida con un partido de fútbol en pantalla, algunas cosas tiradas...

“Acá hay un baño que nunca ingresé, jamás”, contaba él. “Pero mostralo bien, no se ve. Estás con la cámara muy alta”, lo retó Yanina mientras el exfutbolista de Boca Juniors y la selección argentina seguía mostrando el departamento. De repente, Diego ingresó a su habitación y fue reprendido por las panelistas. “Ahí vemos un poco de desorden”, acotó Andrea Taboada y, efectivamente, se veían las sábanas revueltas sobre la cama, ropa fuera de su lugar, muchos pares de calzados sueltos.

“Ahí hay que doblar, la cama está deshecha. ¡Tenés que hacer la cama!”, le apuntó Yanina. Pero él se defendió: “Bueno, ¿me van a criticar? ¡Por favor!”. “No, ¡no te nos vayas!”, le suplicó su mujer, mientras él seguía el tour por el departamento. “La cocina está impecable.. Ahora tengo que lavar, porque acá, como verán, hice un poco de lío”, seguía contando Latorre mientras mostraba unos platos sucios tras su cena. “¿A ver la heladera? Bien, tenés de todo...”, le dijo su mujer al revelarse distintos quesos, verduras y más botellas de agua en el refrigerador.

Diego Latorre sorprendió a Oscar Ruggeri descansando en una reposera en las playas de Doha, Qatar

Días atrás, Latorre se mostró muy relajado disfrutando de las playas qataríes en compañía de sus compañeros de trabajo. “Ya estamos en la playa con Oscar y el Pollo”, dijo en referencia a Ruggeri y Sebastián Vignolo, desde West Bay Beach. Ahí intercambiaron algunas bromas sobre la indumentaria y las mallas de cada uno. Pero en otra de las historias que publicó Latorre apuntó directamente al ex defensor, que también supo desempeñarse como entrenador en San Lorenzo e Independiente. En el video, se lo ve al cordobés tomando sol plácidamente, sin advertir que Gambetita lo estaba filmando.

“¿Está vivo? Se movió Ruggeri, atención, podemos asegurar que todavía tiene signos vitales en buena forma”, fue el chiste que el ex mediapunta le dispensó al defensor.

