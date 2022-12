Gran Hermano 2022: Cata reveló la actitud de Agustín que incomoda a su compañeros

Cata habló de la actitud de Agustín en Gran Hermano 2022 (Telefe)

La Frodoneta parece haber desbarrancado. Después de haber ostentado el lugar de favorito de la gente y haber sido apoyado por figuras de la talla de Coscu, Bizarrap, Duki y Sergio el Kun Agüero, Agustín Guardis terminó siendo repudiado en las redes sociales por varios comentarios desafortunados. Y su imagen pública empezó a caer a pasos agigantados. Como si todo esto fuera poco, invitada a El Debate de Gran Hermano 2022, María Laura Cata Álvarez reveló una actitud íntima de Frodo, como se lo apodó por su parecido al personaje de El Señor de los Anillos, que incomodaba profundamente a sus compañeros de cuarto.

“¿Qué les pasa con Agustín a todos’”, le preguntó Santiago del Moro a la última eliminada del reality. “Hay conversaciones y cosas que yo creo que no se ven....No creo que estén 24 horas. Pero hay cosas que determinan lo que uno habla de él”, comenzó diciendo la mujer oriunda de Catamarca. Y, aunque en un primer momento no quiso decir exactamente a qué se refería, frente a la insistencia de los analistas reveló: “Se masturbaba a la noche delante de los chicos, por ejemplo”.

Enseguida, Álvarez contó que en una oportunidad Juan Ignacio Nacho Castañares Puente le había pedido permiso para dormir en la habitación de las mujeres porque no lo soportaba. En ese sentido, explicó que había situaciones íntimas que se podían respetar. Y recordó que un día, estando ella en el patio con Romina Uhrig, había llegado Daniela Celis para contarle que Alexis Quiroga y Constanza Romero estaban en el cuarto teniendo sexo. Yo dije: “Bueno, justo quería fumar pero espero”.

Julieta se siente incómoda por las miradas de Agustín en Gran Hermano 2022 (Telefe)

Claro que lo de Agustín se suma a una serie de actitudes reprochables. En los últimos días, el participante parece obsesionado con Julieta Poggio, quien ya manifestó su malestar por la situación. “Me mira muy mucho”, comentó la joven de Villa Deboto. Y agregó dejando en claro su desagrado: “Posta, voy a empezar a hacer algo, bolu.... Hace unos días lo noto”.

En las últimas horas, en tanto, hubo un par de confesiones por parte de Guardis que hicieron estallar las redes sociales. Una de ellas, tenía que ver con la repudiable actitud que Agustín tiene para con las mujeres que le envían fotos desnudas. Y la otra, con lo que supuestamente haría en el caso de que Lali Espósito apareciera en la casa.

Mientras tomaba mate junto a el Conejo, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio en el living que da al jardín de la vivienda, Guardis aseguró en tono amenazante que recibía fotos con nudes: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus ex parejas.

Por otra parte, durante una charla entre los varones de la casa en el dormitorio sobre la posibilidad de que algún famoso entrara a la casa, Thiago Medina exclamó: “Uh, viene Lali... ¡sabés qué!”. Y todos se mostraron entusiasmado con esta posibilidad. Pero Agustín hizo un comentario que bien podría llegar a valerle una sanción. “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, aseguró haciendo referencia a la señal de consentimiento que la producción del reality les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales.

