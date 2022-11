La llamativa fotografía de Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, con Maxi López

Nora Colosimo y Maxi López

Wanda Nara y Mauro Icardi sin dudas son los protagonistas de una historia de enredos a los que no le falta ningún condimento. Mientras el futbolista se encarga de confirmar la reconciliación, ella por ahora no da señales. Pero no solo ellos juegan un papel importante en esa “novela”, sino que también hay actores secundarios que también hacen lo suyo. Por caso, una de ellas es Nora Colosimo, la madre de la empresaria, que siempre demostró tener una buena relación con Icardi, pero que ahora sorprendió con un gesto hacia su exyerno, Maxi López.

La mamá de Zaira Nara publicó en su cuenta de Instagram una llamativa foto junto al exjugador y sus nietos, Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella, Francesca, Viggo y Malaika. De esta manera, dejó en evidencia que tiene una muy buena relación con Maxi. Lejos quedaron los enfrentamientos de hace unos años, luego del controversial divorcio. Ahora, Wanda y su ex han logrado un vínculo armónico por el beneficio de sus tres hijos.

Nora Colosimo, con sus nietos y Maxi López

Por otra parte, Nara e Icardi se reconciliaron tras muchas especulaciones. Para coronar este acercamiento ambos viajaron a las islas Maldivas. En sus redes sociales, el delantero de Galatasaray y la empresaria compartieron fotos de esta escapada. Además, él también se encargó de filtrar un chat íntimo con la madre de sus hijas.

“Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre”Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G”, escribió, textual, Wanda en el mensaje que le envió a Icardi, y que además cerró con el emoji de la carita de un bebé. Con lo cual, se especula que esa letra G sería el nombre del hijo que podrían tener a partir de esta reconciliación. Este mensaje de texto lo hizo público el propio futbolista, el cual incluía una selfie junto a su mujer, los dos abrazados.

En el cierre del mensaje, Wanda agregó el año actual “2022″. En tanto, Icardi escribió sobre la captura del saludo la respuesta que le dio a su mujer. “Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos”, expresó. Y retomó el tema principal de la conversación: “Pronto volveremos con G”, cerró, pero cambiando el emoji de bebé por el de una carita riéndose y guiñando un ojo.

En las últimas semanas, la mediática se mostró muy cerca del cantante L-Gante y todo parecía que había más que una amistad y acuerdos comerciales. Cuando la mediática regresó a Estambul -ciudad en la que hoy vive el futbolista-, se rumoreó sobre la nueva oportunidad al amor que se habrían dado. Pero las versiones cobraron más fuerza cuando ambos postearon varias postales desde Maldivas, aunque hasta ahora no se los había visto juntos.

Hasta ese paradisíaco destino habían viajado para disfrutar de unas vacaciones a solas, sin sus hijos y aprovechando el parate en su club por el Mundial de Qatar 2022. Y, para terminar con las especulaciones, fue el delantero el que dio el paso crucial. Junto a dos imágenes en las que se los ve abrazados, publicó un contundente mensaje: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”.

