Mauro Icardi filtró un chat privado con Wanda Nara y alimentó los rumores: ¿Están buscando un hijo?

Después de muchas especulaciones, idas y vueltas, la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es un hecho y además de las distintas fotos románticas que fueron publicando de sus vacaciones idílicas en islas Maldivas, el delantero de Galatasaray, también filtró un chat íntimo con la madre de sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

“Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre”Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G”, escribió, textual, Wanda en el mensaje que le envió a Icardi, y que además cerró con el emoji de la carita de un bebé. Con lo cual, se especula que esa letra G sería el nombre del hijo que podrían tener a partir de esta reconciliación. Este mensaje de texto lo hizo público el propio futbolista, el cual incluía una selfie junto a su mujer, los dos abrazados.

En el cierre del mensaje, Wanda agregó el año actual “2022″. En tanto, Icardi escribió sobre la captura del saludo la respuesta que le dio a su mujer. “Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos”, expresó. Y retomó el tema principal de la conversación: “Pronto volveremos con G”, cerró, pero cambiando el emoji de bebé por el de una carita riéndose y guiñando un ojo.

El mensaje de Wanda Nara que filtró Mauro Icardi (Foto: Instagram)

En las últimas semanas, cuando la mediática regresó a Estambul -ciudad en la que hoy vive el futbolista-, mucho se rumoreó sobre la nueva oportunidad al amor que se habrían dado, pero las versiones cobraron más fuerza cuando ambos postearon varias postales desde Maldivas, aunque hasta ahora no se los había visto juntos.

Hasta ese paradisíaco destino habían viajado para disfrutar de unas vacaciones a solas, sin sus hijos y aprovechando el parate en su club por el Mundial de Qatar 2022. Y, para terminar con las especulaciones, fue el delantero el que dio el paso crucial. Junto a dos imágenes en las que se los ve abrazados, publicó un contundente mensaje: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”. Por el momento, la mediática no se expresó al respecto, ni con un “me gusta” ni con un comentario.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron sobreseídos en la causa por trata de personas iniciada por una exempleada

Días atrás, Wanda había hecho contundentes declaraciones sobre su separación en la prensa italiana. “A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”, señaló. El otro gran asunto que motivó la separación fue el affaire de Mauro con la China Suárez, al que se refirió como una “tontería infantil” y sobre el que aseguró haberlo perdonado. Con quien mantiene todavía su enojo es con la ex Casi ángeles, a quien en aquella oportunidad había aludido sin nombrarla -”otra familia más que te cargaste por zorra”-, y esta vez siguió con la misma tesitura, sin mencionarla ni por su nombre ni por su apodo, pero aprovechando el pie que le dio la periodista Nina Verdelli para decirle unas cuantas cosas.

“La mujer en cuestión es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé. Otro le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes”, disparó la empresaria. Pero la cosa no queda allí. “Mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime”, agregó.

