El sugestivo posteo de Ana Rosenfeld tras la supuesta reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Ana Rosenfeld dio a entender que no es cierta la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En los últimos días, se fueron reforzando cada vez más las versiones de una reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero esto no se dio por simples especulaciones, sino porque el propio futbolista fue el encargado de alimentarlas.

Primero, lo hizo con dos contundentes fotos en las que se los ve posando juntos en las playas de Maldivas y una frase que no dejó lugar a dudas: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”. Horas después, volvió a la carga en su cuenta de Instagram y filtró un chat con la empresaria en la que hablaban sobre la posibilidad de volver a agrandar la familia. “Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G”, era el mensaje que le había escrito ella. En tanto, él agregó sobre la captura la respuesta que le dio a su mujer. “Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos. Pronto volveremos con G”.

Sin embargo, en ninguna de las dos publicaciones Wanda se manifestó al respecto. No solo no le dejó ni un “me gusta”, sino que, hasta el momento, tampoco lo sigue en redes. Por eso es que las dudas en torno a una supuesta nueva oportunidad en el matrimonio siguen estando.

En este contexto, sorprendió una publicación que Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la mediática, hizo en las últimas horas. Aunque la letrada solo suele hablar al respecto cuando su clienta así se lo requiere, en esta oportunidad parece haber hecho una excepción y decidió lanzar una picante indirecta hacia Icardi. Lo hizo en el marco de un posteo en el que recordaba unas paradisíacas vacaciones que había hecho con su marido Marcelo Frydlewski años atrás, y justamente a Maldivas, destino en el que también estuvieron esta vez Wanda y Mauro para ¿sellar? su amor.

El sugestivo posteo de Ana Rosenfeld

“Recuerdo de mi hermoso viaje. #Maldivas.. Cuando hay amor es tu “paraíso”, comenzó escribiendo Rosenfeld. Y agregó, filosa: “Pero no se confundan, #Maldivas no es el ´paraíso´ que salve un matrimonio... mejor cambia tu destino. Volve enamoradísima”. Esta última frase todos entendieron que iba dirigida al actual jugador del Galatasaray, que aparentemente le habría regalado estos días de descanso a su esposa para poder reconquistarla.

A fines de octubre, Ana había estado invitada a la mesa de La noche de Mirtha, donde se había referido a la firma del divorcio de Wanda y Mauro. “Firmaron lo que se llama la separación. Wanda quería que quede claro, porque hay un poco de resistencia de parte de Mauro Icardi. Él no se quiere separar”, sentenció, aunque aclaró: “Hoy por hoy es unilateral, la gente puede separarse cuando no hay más amor ni más ganas de seguir juntos”.

Consultada por Flor de la V, también invitada al programa, si él le había cedido los bienes, señaló: “Lo que trascendió es la realidad, firmaron lo que se llama la separación de bienes, que cada uno administraba su patrimonio y en función de eso cada uno tenía la libertad de seguir generando”, explicó, y negó que se haya desvinculado de la representación del futbolista. “Es falso, ella incluso está cobrando honorarios por representarlo cuando estaba en el Inter”, afirmó.

