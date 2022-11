De ser eliminado de Gran Hermano 2022 a superhéroe: Juan Reverdito ayudó a una fanática y su gesto se volvió viral

Juan de Gran Hermano 2022 ayudó a una chica en la calle y se hizo viral

Juan Reverdito, ahora conocido como “Juan de Gran Hermano” protagonizó un curioso momento en la calle cuando ayudó a una chica que tuvo un problema con una bicicleta. El gesto se hizo viral, pero además llamó la atención que al momento, tenía en sus manos el muñeco de Ironman de su hijo que lo acompañó en su paso por la casa más famosa del país.

“Se quedó trabada mi riñonera y apareció Juan de Gran Hermano al rescate”, escribió una chica en sus redes sociales junto con las imágenes en las que se ve que la cartera quedó enganchada en la bicicleta y el estacionamiento de las bicis públicas de la ciudad.

En el video se lo puede ver al taxista y abuelo intentando desenganchar los objetos con una mano, mientras que con la otra sostiene al muñeco de Ironman. En la siguiente historia se lo ve posando en una foto con la dueña de la cartera y con, por supuesto, Ironman. Al parecer el objeto no es una cábala que usa solo dentro de la casa, sino que lo acompaña en todo momento.

Juan dejó el reality conducido por Santiago del Moro hace dos semanas. “Las dos placas que pasé me jugaron en contra porque adentro no tenés idea de lo que pasa afuera. Entonces, si te salvan dos veces, uno cree que viene bien. Si yo tenía algún indicio de que estaba muy mal, obviamente hubiese cambiado. Pero seguí por ese camino”, dijo en diálogo con Teleshow tras su partida.

En ese momento, al ser consultado sobre si no le había hecho ruido que habían eliminado a varios de sus aliados como Holder, Martina y Mora, dijo: “Ahí yo estaba con Nachito solo y en cualquier momento pensaba que venían por mí, pero bueno, era tarde para cambiar y dar vuelta adentro de la casa. Entonces, seguí con el mismo camino, que fue un error claramente. Pero lo que más me dolió es que en las dos placas anteriores sentí que me iba, pero en la última placa no sentí eso. También otra cosa que me dolió y que lo tuve que jurar por mi hijo, es que yo no usé estratégicamente lo de Coti. A mí, como padre y abuelo, me dio mucho asco lo que hizo Alfa. Jamás lo usé como estrategia”.

En la charla, también contó que su objetivo era ganar el juego para poder comprarse su auto: “Pero obviamente si surge otro trabajo y es para mejor, bienvenido sea para estar un poco mejor económicamente de lo que estoy y salir adelante. No fue mi prioridad la fama, pero si tengo la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo”.

Además, aseguró que no se arrepiente de haber pasado por el programa: “Es la oportunidad que jamás pensé vivir y es hermoso. Estoy orgulloso de mí mismo y de haber entrado porque no me regaló nada nadie. Hice un casting donde demostré qué clase de persona soy y por eso entré. La posibilidad de haber vivido la experiencia es inigualable. Jamás me voy a arrepentir”.

Juan dijo que lo que más le costó del aislamiento fue no saber durante esas semanas sobre sus hijos: “Al mismo tiempo sé que estaban ahí apoyándome y me daba muchas fuerzas. No te puedo describir con palabras lo que siento. Ahora espero disfrutar y vivir esto como lo que es, una experiencia espectacular. Tener la posibilidad de crecer y la oportunidad de laburo, que lo necesito terriblemente. Y voy a aprovechar cada mínima oportunidad que tenga, porque el tema económico es muy complicado para mí, me preocupa. Y queriendo cumplir mi sueño, después si viene algo mejor, bienvenido sea, pero voy a aprovechar al 100%. Quiero que la gente me conozca y no se queden con una imagen que no soy. Espero tener esa revancha, el tiempo lo dirá”.

