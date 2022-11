Juan Reverdito, íntimo tras su salida de Gran Hermano 2022: “Creo que no lo apoyan a Alfa, fue más el deseo de que me vaya”

Juan fue expulsado con el 88,14% de los votos del público (Fotos: Prensa Telefe)

“Ayer fue una locura lo que viví, me trataron como si hubiese matado a alguien”. La frase es de Juan Reverdito, flamante expulsado de la casa de Gran Hermano 2022, con el 88,14% de los votos del público. Es que claro, aislado desde hacía casi un mes, nunca habría imaginado la mala imagen que cosechó afuera, y las panelistas de El Debate no lo trataron como él esperaba. Fue mucha información junta para el taxista, que todavía se está adaptando a su nueva realidad, que incluye una fama repentina difícil de digerir.“No pude dormir, pero estoy tranquilo con la clase de persona que soy, esto es un juego...Jugué mal, pero tengo la esperanza de tener una revancha”, confiesa en una charla íntima con Teleshow.

Su voz delata su cansancio, pero se lo nota entusiasmado, pese a la cantidad de críticas que recibió en las últimas horas, tanto en los medios como en las redes sociales. Está claro que no gustó su personalidad, pero él reafirma que no llegó a mostrarse tal cual es y asegura que irá por más.

—¿Cómo viviste el debate de ayer tras tu expulsión?

—Fue una locura. Porque me pueden criticar la forma de jugar y es recontra aceptable, pero el tema es que se metieron con lo personal. Me dolió porque no soy violento para nada, y eso lo estaba escuchando la gente que quiero, que me conoce, mis hijos...pero bueno, sé que voy a tener una revancha y espero poder volver a entrar y cambiar mi imagen para que realmente me conozcan como soy. Es difícil estar adentro.

Juan Reverdito entrando al estudio de Gran Hermano tras su salida de la casa

—¿Cuál fue el comentario que más te dolió del debate?

—Me dijeron que era agresivo y me generó repudio total. Porque odio los violentos, odio la falta de respeto a las mujeres, que lo viví adentro, odio el acoso. Si hubiese sido violento, hubiera reaccionado de otra manera, y ayer me hubiese levantado y me hubiese ido porque no aguantaba más las cosas que me decían. Algunas panelistas me mataron, pero estoy tranquilo porque no soy eso.

—¿Te sorprendió mucho la imagen que dejaste afuera de la casa?

—Es que las dos placas que pasé me jugaron en contra porque adentro no tenés idea de lo que pasa afuera. Entonces, si te salvan dos veces, uno cree que viene bien. Si yo tenía algún indicio de que estaba muy mal, obviamente hubiese cambiado. Pero seguí por ese camino.

—¿Pero no te hizo ruido cuando eliminaron a Holder, Martina y Mora, que eran de tu mismo grupo?

—Sí, ahí yo estaba con Nachito solo y en cualquier momento pensaba que venían por mí, pero bueno, era tarde para cambiar y dar vuelta adentro de la casa. Entonces, seguí con el mismo camino, que fue un error claramente. Pero lo que más me dolió es que en las dos placas anteriores sentí que me iba, pero en la última placa no sentí eso. También otra cosa que me dolió y que lo tuve que jurar por mi hijo, es que yo no usé estratégicamente lo de Coti. A mí, como padre y abuelo, me dio mucho asco lo que hizo Alfa. Jamás lo usé como estrategia.

El mano a mano final de la última nominación había quedado entre Alfa y Juan

—¿No te llamó la atención que no se haya mostrado la imagen de Alfa mientras hacía ese comentario?

—Totalmente. Además hicieron hincapié en mi juego y no se tocó ese tema. Eso me dio bronca, además dijeron que le hice bullying a Agustín con su sexualidad. De algo chiquito hicieron algo grande, y cuando pasó algo grande, lo hicieron chiquito. Lo de ayer pasó el límite porque me juzgaron como persona y no me conocen. Que critiquen mi juego lo admito porque jugué mal, pero ya meterte con la persona me parece un poco mucho.

—¿Cuál sentís que fue el quiebre de tu relación con Alfa?

—Ayer casualmente mostraron el video donde en la tele parece que estoy a punto de darme un beso con Romi o que había mucha onda...sí, nos tirábamos palos pero no pasaba más de eso, pero me di cuenta después cómo Alfa me tenía entre ceja y ceja. Yo hablaba con Romina y él se ponía atrás, no me dejaba estar a solas con ella. A él le gusta Romina desde el primer día y la pica creo que viene por ese lado.

—¿Por qué creés que la sociedad no lo condenó tanto a Alfa?

—No lo entiendo, creo que se basó más en un juego y no vieron lo que realmente estaba pasando. Pero no tengo ninguna duda de que en algún momento se va a exponer él solo, estando adentro o cuando salga. Igual creo que no lo apoyan, fue más el deseo de que me vaya yo porque quedé como jugué mal y se vio otra cosa que no fue así. Estando afuera se ven cosas que no son para nada compatibles con lo que yo viví adentro, y estando adentro te puede asegurar que se vive otra realidad. Yo pensé que jamás iba a llorar y me pasé la mitad del programa llorando por las cosas feas que uno vive ahí adentro y la impotencia de que estás atado de pies y manos porque hay cosas que te hacen explotar.

La emoción de Juan en los primeros minutos después de haber dejado la casa

—La Tora está muy desbordada con Alfa...

—Deseo con el alma que se pueda tranquilizar, que no es fácil para nada, y que trate de zafar la placa que vien porque van a ir por ella. Ojalá que pueda acomodarse en el juego porque tiene unos ovarios terribles. Yo la quiero un montón porque tiene un pensamiento muy parecido al mío, coincidimos mucho. Me shockeó también que Romina no se haya metido Romina también, porque es mamá, y que no se haya involucrado me dolió un montón. Muchos de los chicos adentro lo pasaron por alto y para mí no es joda lo que pasó. Eso no se hace ni en joda. Y con el tema de la gente, creo que voto más por el juego y por mí que por lo que pasó. Espero que con el tiempo se den cuenta que dejaron a una persona que no tiene que estar ahí adentro.

—¿Cuál sentís que es la actitud que tuviste y que más te perjudicó?

—Haber entrado de la forma que entré con Holder, con los tapones de punta, y poner enseguida a la casa incómoda. Eso no gustó y me di cuenta apenas puse un pie afuera. Me genera bronca conmigo mismo y desilusión porque perdí el sueño de mi vida. Pero estoy esperanzado de que haya un repechaje porque tengo ganas de que la gente realmente me conozca como soy. Ya no pasa por ganar, me gustaría tener esa revancha para cambiar mi imagen y entrar a jugar de la forma que quería y no como entré.

—¿Pudiste ya ver algo en las redes sociales?

—Recién anoche me dieron el teléfono, y estoy orgullo de mi hijo, de mi hermano, de mis amigos que hablaron, eso ya me alegra el alma. Vi algunos comentarios malos, pero no me quedo con eso. Veo comentarios de gente que no conozco y me recontra apoya, me tira buena energía. Eso me pone contento, porque más allá de que jugué mal, alguien vio la persona que soy. Después de todo lo que escuché ayer de las panelistas, pueden poner cosas que no me afecta. Me quedo con lo bueno y la esperanza de tener una revancha.

La salida de Juan de la casa de Gran Hermano generó todo tipo de comentarios en las redes (Fotos: Prensa Telefe)

—¿Cuál era tu principal objetivo al entrar a la casa?

—Quería entrar para comprarme mi auto. Peor obviamente si surge otro trabajo y es para mejor, bienvenido sea para estar un poco mejor económicamente de lo que estoy y salir adelante. No fue mi prioridad la fama, pero si tengo la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo.

—¿Te arrepentís de haber entrado a la casa?

—No, olvidate, es la oportunidad que jamás pensé vivir y es hermoso. Estoy orgullo de mí mismo de haber entrado porque no me regaló nada nadie. Hice un casting donde demostré qué clase de persona soy y por eso entré. La posibilidad de haber vivido la experiencia es inigualable. Jamás me voy a arrepentir.

—¿Ya pusiste tener contacto con tus hijos?

—Sí, anoche. Lo más duro de estar adentro de la cas era no saber de ellos, peor al mismo tiempo sé que estaban ahí apoyándome y me daba muchas fuerzas. No te puedo describir con palabras lo que siento.

—¿Qué esperás de ahora en más, en tu futuro más inmediato?

—Disfrutar y vivir esto como lo que es, una experiencia espectacular. Tener la posibilidad de crecer y la oportunidad de laburo, que lo necesito terriblemente. Y voy a aprovechar cada mínima oportunidad que tenga, porque el tema económico es muy complicado para mí, me preocupa. Y queriendo cumplir mi sueño, después si viene algo mejor, bienvenido sea, pero voy a aprovechar al 100%. Quiero que la gente me conozca y no se queden con una imagen que no soy. Espero tener esa revancha, el tiempo lo dirá.

