Gran Hermano 2022: La Tora lloró en el confesionario y reveló una charla íntima que tuvo con su madre

Minutos después de la eliminación de Juan Reverdito el pasado domingo en Gran Hermano 2022 (Telefe), se vivió una tensa situación en la casa cuando Lucila Villar decidió enfrentar a Alfa mientras estaba en la cocina con Romina Uhrig. Una vez que se consumó la partida del taxista, La Tora fue a buscar a Walter Santiago y lo atacó con gritos e insultos. “¿De qué broma estás hablando?”, le dijo.

Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, Villar volvió a la carga. “Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya”, dijo en referencia al episodio en que estaba involucrada Coti Romero y que Gran Hermano consideró acoso, por lo cual para penalizarlo el participante sexagenario estuvo nominado.

“Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí”, se defendió Walter. Y esto generó el estallido de su compañera, quien le lanzó totalmente sacada: “¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!”. Luego, la participante, le gritó dos exabruptos “hijo de pu...” y “fo...” mientras se dirigió al confesionario.

Este lunes, en tanto, se mostraron las imágenes de Tora en el recinto, quien ingresó llorando y fuertemente conmovida. “Te voy a dar tu tiempo, tranquila”, le dijo Gran Hermano. “¿Te puedo hacer una pregunta?”, consultó la participante. “Claro, las que quieras”, se escuchó a la voz dueña de la casa. “¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá, pero quiero saber eso”, indagó la hermanita. “¿A qué te referís?”, le retrucó su interlocutor. “A la situación de Alfa con Coti. ¿Salió en la tele? Porque me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado”, aclaró ella sin poder controlar su llanto.

"Si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca", dijo La Tora

Mientras se tapaba la cara, suspiraba y se la escuchaba sollozar, Gran Hermano intentó tranquilizarla. “¿Quéres contarme por qué te angustiás tanto?”, le dijo. “Porque es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve sufrimos situaciones de acoso o abuso y como siempre digo: yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer. Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mi y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!”, puntualizó Lucila entre lágrimas.

“No me interesan los demás. Pero ante cualquier persona, con la que me lleve peor o mejor, eso adelante mío, nunca nadie lo va a pasar”, cerró La Tora. Y, a continuación, se vio una escena de ella dialogando con Nacho Castañares acerca de una conversación que tuvo con su madre antes de ingresar al reality show.

“Hoy a mi vieja, viéndome así como estoy, no la ayudo ni un poco. Ella se enteró un par de cosas mías hace poco, que sé que que no le hacen bien. Pero soy esto. Y le dije que si yo en algún momento llego a explotar en Gran Hermano por equis tema, es mi tema. Yo lo pasé, yo lo viví, voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento pasa que explota y pinta el tema y no puedo más o lo que fuese, nada... Pero que me pone mal saber que quizás ella está mal por mí. Eso me pone mal”, dijo ella en esta conversación, también visiblemente conmovida.

"Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina", dijo La Tora en el confesionario

A partir de este relato, la producción del reality especula con la posibilidad de que Tora haya sufrido en el pasado una dura situación, la cual quizás se revele (o no) en los próximos días.

