La fogosa reconciliación de Juliana y Maxi en Gran Hermano 2022: interrupción inesperada y casi al borde de la sanción

El fallido encuentro sexual de Maxi y Juliana bajo riesgo de sanción en Gran Hermano 2022

Hace apenas algunos días, la separación entre Juliana Díaz y Maximiliano Giudici en Gran Hermano 2022 había sorprendido a todos. Es que ambos participantes conformaban una de las parejas más consolidadas del reality, pero al parecer la convivencia había hecho mella en ellos.

En este sentido, durante una charla que tuvieron en la pileta de la casa dieron a conocer su ruptura. Todo había comenzado cuando la santafesina le preguntó a su compañero: “¿Ya le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?”. En voz baja, el cordobés le respondió que no. Ella quiso escuchar de nuevo la respuesta y se lo volvió a preguntar. Entonces, él le aclaró de mala manera: “No, no hablé con nadie”.

Sin embargo, la distancia entre ellos no duró mucho y en las últimas horas ambos confirmaron su reconciliación con un fogoso encuentro, que fue interrumpido por otra jugadora y que inclusive les costó una fuerte advertencia por parte de Gran Hermano. Todo se dio mientras ambos estaban en la ducha besándose y ella le expresa: “Espero que no entre nadie porque me muero”.

Maxi y Juliana tuvieron que dar el consentimiento, pero después Gran Hermano les hizo una dura advertencia

En ese momento, la voz de la casa les avisa que deben dar el consentimiento, algo que finalmente ambos hacen entre risas. Pero, mientras ambos continuaban con el apasionado encuentro y dejaban que el vapor del agua empañe las cámaras, inesperadamente alguien golpeó la puerta del baño. “Ocupado”, dijo Maxi, con un tono fastidioso, e insultó a la persona que alteró sus planes, que más tarde descubriría que fue Cata.

Como si esa interrupción no bastara, el cordobés tuvo que ir inmediatamente al confesionario, donde recibió un fuerte llamado de atención: “Maxi, no se puede usar la ducha solo para que se empañen los vidrios y las cámaras. Tapar las cámaras es motivo de sanción. Que no se vuelva a repetir. Eso es todo, gracias”. Luego de acatar el reto, salió de allí y siguió molesto con quien interrumpió el acercamiento con su novia. “Que sor...no sé quién fue, pero nos cag...Ojalá que a esa persona que fue a hacer ese maldad, Dios le dé siete años de mal sexo”, apuntó.

Fue finalmente Thiago quien le reveló la identidad: “Fue Cata”. Entonces, Maxi lanzó: “Quiero pensar que va a ir al baño porque si me quedo acá y no va, está nominada”. “Me la va a pagar fuerte. No quiero decir lo que realmente pienso porque voy a ser muy hiriente”, siguió, muy ofuscado. En tanto, al escucharlo, Agustín echó un poco más de leña al fuego y le reveló que María Laura -tal es su verdadero nombre- gusta de Juliana. “Quiero creer que por eso hoy la sentí muy enojada cuando me amigué con Maxi”, analizó ella.

Por otra parte, este lunes por la noche estuvo Juan, el flamante eliminado, en El Debate y habló sobre su paso por la casa. “Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie”, le dijo el ex hermanito a Santiago del Moro. Entonces, el conductor le preguntó si no se había dado cuenta de que la banda que el presidía, “los monitos”, se estaban yendo. “Nos estábamos yendo en fila”, dijo. Pero explicó que, aunque quiso cambiar su estrategia, cuando se fue su amigo Tomás Holder no lo pudo manejar. “Me pegó durísimo”, reconoció.

