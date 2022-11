Cande Ruggeri explotó contra quienes la ningunearon por asistir a un evento: “Leemos todo y a veces nos afecta”

Cande Ruggeri y Nico Maccari (RS Fotos)





Las mejores fotos de la semana: el sensual baile de Wanda Nara, el baby shower de Cande Ruggeri y la solidaridad de Pampita y Mirtha Además, la salida de Mora de la casa de Gran Hermano, la participación de Zeta Bossio y Charly Alberti en el recital de Coldplay y el debut de los hijos de Benjamín Vicuña en un desfile de modas VER NOTA

En la noche del martes, el Alvear Palace Hotel fue sede de la tradicional gala de Los personajes del año de la revista Gente. Y salvo algunas contadas y justificadas excepciones, nadie se quiso perder la oportunidad de ser retratados junto a las figuras del espectáculo, la política, el deporte y la ciencia. Así, desde Mirtha Legrand y Susana Giménez a Fernando Dente y Alex Caniggia se dieron cita para sonreír ante los flashes.

Entre los presentes, estuvo Cande Ruggeri. La influencer que espera su primera hija con Nicolás Maccari, lució impecable ante las cámaras luciendo su embarazo de casi ocho meses. Durante un tiempo, todo fue felicidad, en medio de la emoción por una de sus últimas salidas antes de dar a luz. Pero con el correr de las horas, se hizo eco de una serie de comentarios negativos y decidió exponerlos en su cuenta de Instagram.

“¿Personaje del año? ¿Porque estar embarazada?”, cuestionó una usuaria, minimizando su presencia en la mencionada gala. La modelo no se quedó callada y le contestó, citando la publicación: “¿Por qué tenés que tirar mala onda? Ni este comentario ni ninguno me va a poner de mal humor. Estoy pasando por el mejor momento de mi vida y, si es por mi hija que fui invitada, me pone feliz que así sea”, respondió ante sus casi dos millones de seguidores.

“Un beso y ojalá puedas gastar tiempo en algo más lindo que comentar con mala onda”, agregó con ironía, y fue más allá para reflexionar sobre un tema siempre en boga: el de los haters en las redes sociales. “Respondo a los que piensan que no leemos los mensajes. Leemos todo y a veces nos afecta lo que nos dicen, pero posta perder el tiempo en criticar y poner un comentario de m... No lo voy a entender nunca, ojalá puedan gastar su tiempo en cosas más importantes”, cerró tajante.

La publicación de Cande Ruggeri en su Instagram

Hace una semana, Cande organizó la bienvenida para su beba con una divertida aclaración: “Sé que el baby shower se hace más o menos... No sé, unos días antes de que nazca, o menos de un mes, pero, yo lo estoy haciendo dos meses antes porque el abuelo se va al Mundial. Tuve que cambiar todo por él”, dijo Cande, con picardía, en relación a los compromisos de Oscar con la cadena de deportes ESPN.

La familia se reunió en la casa del defensor campeón del mundo con la selección argentina en 1986, ubicada en zona norte de la provincia de Buenos Aires y recibieron a 50 invitados. La ambientación de la fiesta que tuvo un estilo hippie chic con colores rosa, dorado y blanco, según los gustos de la futura mamá. También hubo una abundante mesa dulce, muchos globos y carteles con el apodo de la niña: “B-Vita”, en un ingenioso juego de palabras.

Cande Ruggeri

“Los abuelitos que me la van a cuidar cuando lo necesite!! Los amo tanto”, manifestó Ruggeri ante una foto rodeada por los futuros abuelos. “Los amo con todo mi corazón”, cerró la joven, que a la hora de anunciar su embarazo, había tenido un divertido ida y vuelta con su padre.

“No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”, dijo Oscar ante sus compañeros de F90, demostrando consciente o inconscientemente su ansiedad por dar a conocer la noticia.

El desopilante momento se volvió viral y Ángel de Brito lo compartió en su cuenta de Twitter. “Uno de los embarazos era este. Está para angelito Ruggeri”, bromeó el conductor de LAM (América) dada la información que dio el exfutbolista. Y entre los cientos de comentarios que se acumularon, se destacó el de la propia Cande Ruggeri, quien reaccionó furiosa ante el descuido de su papá. “Lo voy a matar !!!!”, escribió la rubia, dando a entender que su padre le arruinó la sorpresa del feliz anuncio en público. Sin embargo, todo quedó en un paso de comedia y todos celebraron el emotivo video que intentaron mantener en secreto hasta que Oscar quedó en offside.

Seguir leyendo: