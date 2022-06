Cande Ruggeri está embarazada: el momento en que su papá, Oscar, lo revela al aire sin querer

Oscar Ruggeri develó qeu su hija Candela está embarazada

Cande Ruggeri está esperando su primer hijo. Sin embargo, no fue ella quien dio la feliz noticia a su público o en sus redes sociales donde tiene casi dos millones de seguidores, sino su papá Oscar, a quien se le escapó sin querer.

Todo transcurría como todos los días en el ciclo que el ex futbolista realiza en ESPN con la conducción del Pollo Vignolo cuando sin querer, olvidando que estaba frente a cámara, sentenció: “Voy a ser abuelo”. Y segundos después, explicó: “De Candela”.

Entonces, como no sabían nada, sus compañeros quisieron saber más y luego de un gran aplauso Ruggeri siguió: “Ya lo tiramos” y puso en duda si estaba bien o no contarlo: “No se si...”. “¿Pero Cande ya blanqueó”?, preguntó el Chavo Fucks y su compañero se sinceró: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

Luego explicó que ya tiene dos nietos, pero que es el primero por parte de Candela, la menor de la familia. “Están contentos. Ahora, no sé si el domingo me festejan el Día del Padre. Pero sí, va a ser mamá, ya era hora, 30 años tiene, cómo demoran los pibes ahora”.

Oscar contó que en su rol de abuelo suele pasar tiempo con sus nietos y que los cuida, aunque no es tarea fácil y bromeó: “Olvídate de ver tele, olvidate de ver fútbol, es todo dibujitos, Disney”.

Mientras su papá develaba sin permiso la feliz noticia, Cande estaba haciendo un brunch en un restaurante con su novio y compartió fotos, pero no hizo mención al bebé en camino. Hace cuatro semanas compartió una foto de ambos besándose con la leyenda: “Se vienen cosas lindas”. Aunque en su momento no había dado pistas respecto de a qué se refería, ahora comienza a cerrar todo.

Cande está en pareja con Nicolás Maccari desde mediados del 2018. En diálogo con Infobae contó cómo se conocieron: “Nos presentó Josefina Sarkany. Un día me dijo: ‘Tengo un chico ideal para vos, ¿le puedo dar tu teléfono?’ La verdad es que yo un poco dudé porque no estaba con muchas ganas de conocer a nadie, venía de varios fracasos y medio que había perdido las esperanzas de conocer a alguien, pero ella me convenció y ¡me alegro de haberle dado otra chance al amor!”.

Así, luego de hablar, se vieron por primera vez en una salida que ella recordó como “linda y relajada”: “Hice algo que suelo evitar. Acepté que me invitara a tomar algo a un bar cualquiera: nos mostramos en público desde el día uno, ¡algo que no hago jamás! Es difícil tener una cita cuando sos una persona medianamente conocida porque la gente te saca fotos que después se filtran y la realidad es que a veces salís con un chico una vez, no te gusta y no lo ves más. A los 15 días salís a tomar algo con otro y la gente piensa: “esta chica cambia de novio rapidísimo”.

Y aunque la noticia se conoce recién ahora, la posibilidad de tener una familia es un deseo que está desde hace años, y ya lo había expresado a principios del 2019: “Hablamos de todo, sin problemas, aunque sólo llevamos siete meses juntos. En el futuro a los dos nos gustaría convivir, tener hijos y formar una familia. Yo debo confesar que soy súper Susanita: amo estar en mi casa, cocinar, recibir amigos, tener todo impecable… Y Nico lo sabe, obvio”.

