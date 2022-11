Los 8 escalones de los dos millones: Matías necesita operar a su bebé y María Valenzuela tuvo un conmovedor gesto

Los 8 escalones de los dos millones: el participante que conmovió a Guido

La fiesta de quince de una hermana, poner un negocio de juegos, ayudar a sus padres y viajar, fueron algunos de los sueños de los participantes de la emisión del martes de Los 8 escalones de los dos millones. Entre tantas historias, emocionó la de Matías, un albañil de Quilmes que necesita el dinero para que su bebé pueda realizarse una operación en los ojos.

Guido Kaczka estaba repasando a cada uno de los concursantes, cuando se detuvo en él. “Y Matías, que es albañil, trabaja haciendo changas, vive en Villa El Fortín, en el río, en Quilmes, está en pareja con Patricia, ¿y los dos millones para qué serían?”, preguntó y él contestó: “Para hacerle una operación a mi bebé, tiene tapados los lagrimales”.

Luego, el conductor quiso saber el nombre del bebé y al decir “Laureano”, el concursante no pudo contener la emoción. Sin dudarlo, en anfitrión del ciclo de El Trece se acercó hacia él y le dio una palmada en el hombro y le habló de padre a padre: “Uff, cuando hablamos de los hijos así nos pasa. Cualquier problema de los pibes…”.

“Ése fue el motivo por el que vine. Le tienen que hacer una operación, y ya recorrí los hospitales públicos, la Casa Cuna, el Garrahan, y te dicen mandá mail, llamá por teléfono, no te atiende nadie. Tiene todos los ojos lastimados, y eso me rompe el corazón, lo que me trajo hasta acá”, dijo Matías entre lágrimas al pensar en su hijito que necesita ayuda.

María Valenzuela, jurado invitada en la categoría televisión, interrumpió y ofreció ayuda: “Guido, si me permitís, yo conozco gente del Garrahan, así que me voy a poner en comunicación, y necesitaría los datos de Matías para que lo tengan en cuenta como urgente”. Predisposición que sin dudarlo, él agradeció.

Aunque llegó a la final, el quilmeño no pudo llevarse el premio mayor, que se lo ganó María, quien lo usará para ayudar a sus padres con algunas cuestiones de salud y quien ya había ganado un primer millón en la emisión de la tarde.

Hace unos días, un hombre batió récord en el programa al hacerse de seis millones de pesos. Sin embargo, tras hacerse del cheque durante varias emisiones, decidió dejar el juego. “Esto es algo totalmente impensado, ni en el mejor de los sueños pensé que podía llegar a esto. La tensión es muy grande. El deseo de seguir está, pero hasta acá llegué”, dijo Jorge luego de que Guido le preguntara, previo abrazo a su mujer.

“Yo les agradezco infinitamente, fue terriblemente bueno lo que me pasó, les agradezco a todos”, cerró Jorge para despedirse del ciclo. Así, al otro día de su performance estuvo de invitado en Nosotros a la mañana (El Trece) para contar lo que le dijo a su mujer, mientras la abrazaba y antes de anunciar que no volvía más al certamen.

“Qué lindo es estar viendo la televisión y ver que alguien gana un premio. Y si esa persona es laburante, te pone más contento”, empezó diciendo Joaquín El Pollo Álvarez. Luego, Jorge debeló la breve charla que tuvo con su esposa: “Ella entró llorando, por lo que me contagió naturalmente. Y me vio un poco alterado, por eso me preguntó: ‘¿Vas a seguir?’. Y yo estaba tan tenso en ese momento, la procesión va por dentro. Y le dije: ‘Tengo un dolor en el pecho, si sigo me va a dar un infarto’, porque estaba muy tenso. Y le digo: ‘¿está bien?’, y me dijo que sí”.

