Pablo Melillo, ex de Mariana Brey, envuelto en una causa por estafa en la venta de pasajes aéreos: la palabra de su abogado

Pablo Melillo y Mariana Brey

Pablo Melillo, conocido en el mundo del espectáculo por haber estado en pareja con la periodista Mariana Brey, con quien fue papá de Juana, fue noticia en los últimos días luego de haber sido mencionado en una causa por “estafa y asociación ilícita” que investiga la venta de pasajes al exterior, que nunca fueron emitidos. Mientras la abogada de algunos de los damnificados asegura que el empresario gastronómico fue denunciado, su abogado dijo que solo es mencionado en la denuncia como parte del contexto y que no pesa ninguna denuncia sobre él.

Mariana Brey contó el mal momento que vivió con Hasbulla: “No me podía acercar” La panelista contó su experiencia de haber compartido un programa de televisión con el particular influencer ruso que está de visita en Argentina VER NOTA

Marcelo Rocchetti abogado de Pablo Melillo dijo en diálogo con Teleshow que las denuncias del caso no pesan sobre su cliente, y que está todo “distorsionado”. Sobre cómo habrían ocurrido los hechos según le relató el empresario, contó: “Él conoce a una mujer a través de la cual compró muchos pasajes para viajar al exterior a un precio muy barato, muchos de esos pasajes los usó él sin problema, le pasó el dato a amigos muchos de los cuales compraron pasajes, muchos viajaron y muchos no porque vino la pandemia. Los que no habían viajado, cuando quisieron viajar, esta mujer empezó a complicar la cosa”.

“Ella empezó a meter evasivas, a no dar la cara y algunos (de los damnificados) lo llamaron a Pablo y le dijeron ‘che flaco, ¿qué pasa?’ y él les dijo que él también estaba teniendo problemas para usar estos pasajes, porque aparentemente ella no los emitió”, dijo, sin dar nunca el nombre de la imputada. El letrado incluso dio como ejemplo que un socio de Melillo denunció en el 2019 haber sido víctima de una de las mencionadas estafas y que en su declaración, “lo nombra como quien le presentó a la vendedora”.

“Lo mencionó para contar lo que pasó”, explicó Rocchetti y reiteró: “Pablo de onda con algunos amigos que le decían si él les podía dar la plata, él la llevaba, pero no cobraba nada por eso, no se llevaba comisión”. Además, dijo que su cliente es también damnificado, ya que hay pasajes que no pudo usar y dinero que perdió, aunque no hizo la denuncia y que es “eventualmente testigo” del hecho.

“La causa es del 2019 hay muchos damnificados y se inició por la denuncia del socio de Pablo, que sigue siendo su socio”, aclaró y reiteró: “Pablo no esté imputado sino que el fiscal pidió declaración como testigo y el juzgado dice que ni como testigo, se lo menciona en la denuncia, porque hay que contextualizar, pero la mención que hay de él, no hace al hecho, sino a las circunstancias previas”.

En este mismo sitio, Verónica Gabriolo, abogada de algunos de los damnificados, explicó que son varios los colegas que llevan adelante las denuncias contra Natalia Lombardo, imputada por “estafa y asociación ilícita”, explicó que si bien ella comenzó a trabajar este año en los casos, hay muchos de ellos que se remontan al 2017 luego de que todo saliera a al luz por un grupo de adolescentes mendocinos que había comprado pasajes para ir al Reino Unido.

“Es algo millonario” dijo y sobre el rol de Melillo contó: “Está denunciado en el expediente, y esta la orden para citarlo a declarar, vamos a ver qué dice la justicia una vez que interrogue a cada uno. Ella (por la mujer que vendía los pasajes) está imputada, él denunciado (según contó en solo uno de los casos) por haber cobrado dinero diciendo que tiene una amiga que consigue los pasajes”.

Mariana Brey y Pablo Melillo cuando eran pareja (Teleshow)

“Una persona (denunciante) dice ‘él me ofreció los pasajes, le di la plata le reclamé y me mandó con Lombardo’”, dijo la letrada sobre la denuncia en la que figuraría Melillo, y agregó que tiene más casos en carpeta que aún no fueron a la Justicia, esperando cobrar.

Días atrás, la abogada había estado en El Run Run del Espectáculo en Crónica Tv, donde se hizo público el caso: “Natalia es la cara visible de esto, ella vendía pasajes para volar en fechas abiertas. Volaba uno (de los compradores) y el resto no, hoy la suma de dinero es incalculable. Un damnificado tiene un reclamo de 220 mil dólares, hay otros de 3.600, 1.500, y yo represento a muchos”.

En el programa, mencionó al ex de Mariana Brey: “Pablo Melillo cobraba y recibía dinero, todos van a él para hacer el reclamo, ‘Pablo te di el dinero’ y su respuesta era ‘no, yo se lo pase a Natalia’. Cuando inicié las denuncias, amplié la caratula de estafa para Natalia Lombardo y pedí poner asociación ilícita, al grupo. La justicia determinará si él está o no, pero las pruebas dan que recibía el dinero, él no daba comprobantes, ella hacía un PDF pero en Ezeiza era invalido, los números de reserva no existían, hablo de millones de dólares”.

Seguir leyendo: