Gran Hermano 2022: Coti y el Conejo concretaron su esperado encuentro íntimo

Coti y el Conejo tuvieron su encuentro íntimo en Gran Hermano 2022 (Video: Telefe)

La atracción entre Coti y el “Conejo” en Gran Hermano fue casi instantánea. Apenas días después de entrar a la casa, fue una de las primeras parejas en formarse. Incluso, ya tuvieron algunos idas y vueltas, especialmente cuando Mora quiso “entrometerse” entre ellos y generó los celos de la correntina. Sin embargo, supieron sortear algunas crisis y hoy están más juntos que nunca. A tal punto, que en las últimas horas tuvieron su primer encuentro íntimo, luego de ya haber sido vistos varias veces besándose y acariciándose.

Así quedó registrado en un clip que la producción del programa mostró donde se los ve muy acaramelados en varios rincones de la casa, y en particular en una cama, donde ambos tuvieron que dar la señal de consentimiento, que es una condición fundamental que se agregó en esta edición para evitar cualquier tipo de abuso.

Lo cierto es que, luego de este fogoso encuentro, Coti no pudo evitar contárselo a Julieta, una de sus confidentes en el juego. “Conocía todo. Fue mucho. Yo dije ¿qué? Sin hacer ruido, en una posición que no me suele gustar, muy quietitos, con la cámara y todo, igual lo logramos. Solo cucharita”, confesó la joven, casi en un susurro. A lo que su compañera le respondió emocionada: “¡Qué lindo, te felicito!”.

Coti y el Conejo tuvieron que dar su consentimiento

Pero a Coti y el Conejo no los une solo una relación sentimental, sino que también se convirtieron en compañeros de estrategias. Por caso, en las últimas horas tuvieron varias charlas sobre cómo seguir adelante con sus alianzas dentro del reality y cuáles serán sus pasos a seguir. Es que la correntina, luego de haberle hecho la nominación espontánea a Mora sin que nadie en la casa se entere, se convirtió en una de las jugadoras más fuertes.

El día que decidió hacer el uso de esta regla, la participante le dijo al resto de los participantes: “Pregunté y me dijeron que ya se hizo la espontánea”. De esta manera, nadie sospecha que ella había realizado la jugada y todos apuntaron contra Agustín, uno de los chicos que finalmente quedó nominado, pero que por decisión del público sigue en cometencia.

En tanto, por el lado de Julieta, ella ya aclaró que no estará con nadie en la casa. Así lo dejó en claro en una charla que tuvo con Nacho, en la que no solo reveló detalles sobre la relación que tiene mantiene con su novio Lucca Bardelli sino que también se refirió a la posibilidad de tener un vínculo con Marcos. “Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Y que me va a extrañar. Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos”, dijo sobre la conversación que tuvo con él antes de ingresar a la casa. Y agregó: “Lloré un montón. Una semana antes, cada vez que lo veía, no podía no llorar, me ponía re mal. Estoy re enamorada”.

Además, también hizo una fuerte confesión sobre la presentación que hizo para el ciclo de Telefe, antes de quedar seleccionada: “Me hicieron decir: ´En la casa no se sabe, dejo la puerta abierta...´. Y ya de primera queda re mal. Yo no lo quería decir, puse una cara...pero no iba a decir: ‘No, no lo digo’. ¿Entendés? Ni en pedo. Después cuando se lo conté (a su novio), no le gustó una mierda eso”. Entonces, Nacho quiso saber si Julieta le cierra definitivamente la puerta a estar con alguien en la casa, a lo que ella contestó de forma contundente: “No, no”.

