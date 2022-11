Margarita, la hija de Esteban Bullrich, fue a ver a Coldplay y se emocionó al cantar en lengua de señas

Margarita Bullrich estuvo en el show de Coldplay y cantó en lengua de señas

Margarita, la hija de Esteban Bullrich, fue a ver este fin de semana nuevamente a Coldplay a River y se emocionó al cantar el tema “Fix You” en lengua de señas. El video, que ella misma compartió en sus redes sociales, obtuvo más de seis mil “Me Gusta” y cientos de comentarios en muy pocas horas.

El inesperado gesto de Sebastián Yatra con Tini Stoessel tras verla cantar junto a Coldplay El colombiano dejó en claro que sigue teniendo un buen vínculo con la cantante argentina, a pesar de haberse separado hace ya mucho tiempo VER NOTA

“Deseo que todos podamos disfrutar de la música sin importar qué nos toque vivir. El sábado viví una experiencia increíble que me hizo ver la vida y especialmente la música con otros ojos. Gracias Coldplay, nuevamente, por lo que generan”, escribió en su cuenta de Instagram la cantante de 18 años que en julio de este año había audicionado para entrar a La Voz.

En el video se la ve muy concentrada y emocionada, cerrando los ojos para sentir la música, que no canta con su voz, sino con sus manos, para que aquellos que no puedan escuchar, la vean. A su lado, hay un grupo de personas hipoacúsicas que disfrutan del show con unos chalecos especiales equipados con una tecnología que hace que vibren de acuerdo al ritmo de la música, para que todos puedan sentirla.

Dakota Johnson llegó a Buenos Aires para visitar a su novio Chris Martin y salió a pasear por San Telmo La actriz vino al país para acompañar al líder de Coldplay, y aprovechó para comprar vinos y recorrer la ciudad VER NOTA

El sábado anterior ella ya había estado en River viendo a la banda británica, pero había ido a acompañar a su papá, el ex senador Esteban Bullrich, que fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). “El sábado pasado tuve la suerte de ir al show de Coldplay y fue de las mejores experiencias de mi vida, sobre todo porque la compartí con él, con papá. Desde que soy muy chica siempre disfrute de cantar con él, pero hace ya casi dos años que no lo hacía. Esta banda increíble logró algo tan impresionante que no solo disfruté toda la noche sino que pude volver a cantar con mi papá. Gracias por una noche que no me olvido mas”, escribió hace unos días.

Mientras atravesaba la multitud de espectadores que rondaban la zona, se produjo un conmovedor gesto amistoso del público

Las imágenes de él ingresando al estadio con su esposa María Eugenia Sequeiros y sus hijos, rápidamente se viralizaron y fueron emocionantes las muestras de cariño recibidas. “Bravo Esteban”, “Viva la familia” o “¡Genio!”, le gritaba a su paso a la vez que lo aplaudían. El momento fue compartido por Jonatan Viale en su cuenta de Twitter. “Así aplaudieron a Esteban Bullrich en el Monumental a la salida del recital de Coldplay. Emocionante”, escribió el periodista en su red social. La grabación dura solo segundos pero bastaron para demostrar el apoyo de las personas al político.

Zeta Bosio y Charly Alberti tocaron con Coldplay e hicieron vibrar el estadio de River Plate Los ex Soda Stereo se subieron al escenario para interpretar ‘Persiana Americana’ y luego se sumaron a otro de los ‘himnos’ de la banda británica, ‘Yellow’, el cual dedicaron a Gustavo Cerati VER NOTA

Vale recordar que el exsenador debió renunciar a su banca en 2021 tras haber recibido el diagnóstico de la enfermedad y desde el año pasado impulsa una campaña para juntar fondos y colaborar con el avance científico relacionado a la ELA. Bajo esa idea nació la Fundación Bullrich, que organizó actos y eventos informativos. En una de sus apariciones públicas, el exministro de Educación contó cómo vive la patología. “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo.

En julio de este año Margarita se había presentado en las audiciones a ciegas para ingresar al ciclo La Voz Argentina, conducido por Marley y su papá la acompañó. Había elegido el tema de Patricia Sosa “Aprender a volar” que también es recordado por haber sido interpretado por la cantante en lenguaje de señas.

“En cuarentena me di cuenta de que a mi papá le empezaba a costar el habla, y me dieron ganas de estudiar las señas. Me parecía muy loco que si todos lo estudiáramos, todos podríamos hablar con todo el mundo, porque es universal. Hay algunas señas distintas en cada idioma, pero si todos en el colegio las aprendiéramos, podríamos hablar con personas de otros países. Me parecía algo re lindo y la concientización también, porque la música es algo que tenemos que poder escuchar todos, y sino al menos tenemos que poder sentirlo. Empezó por papá, pero después también me di cuenta de que la idea de que alguien se pierda la música no es algo que me guste”, dijo días después de su paso por Telefe a Teleshow.

“Mientras cantaba lo escuchaba a papá llorar detrás del escenario, además de que sabía que estaba ahí. Me daba fuerzas y me reafirmaba el porqué estaba haciendo lo que estaba haciendo, aunque fui por mí, también fue en gran parte por él. Que me haya podido acompañar fue un regalazo porque es difícil para él, se cansa mucho y fue un momento muy emocionante que esté presente y que pueda haber venido, la verdad es que tener a mi familia ahí fue lo mejor del programa”, dijo en ese momento, feliz.

Seguir leyendo: