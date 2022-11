El debate por la música de Ricardo Arjona en Canta Conmigo Ahora: “Hace letras muy obvias”

El debate por la música de Ricardo Arjona en Canta Conmigo Ahora (Video: El Trece)

Martes de duelos clasificatorios para la final de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora (El Trece). En uno de los cruces se enfrentaron el bonaerense Jony Frutto y la mendocina Johana Quinteros. Cuando pasó él al frente, emprendió una versión de “Asignatura pendiente”, canción de Ricardo Arjona. “Temazo, temazo, temazo, hecho por Ricky Martin, también”, anunció Marcelo Tinelli cuando sonaban los primeros compases.

Tiene 18 años, sacó 100 puntos y provocó las lágrimas de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora Gaspar Gigena logró unanimidad entre el jurado con su versión de Universo paralelo y el conductor no pudo contener la emoción VER NOTA

Luego de su auspiciosa performance, Jony se dispuso a escuchar las devoluciones de parte del jurado cada vez que el conductor les daba la palabra. “Creo que es una canción que tenemos híper escuchada todos, nos sentimos identificados todos por tener asignaturas pendientes”, dijo el cumbiero Rodrigo Tapari. “Me gustó también, me encantó, lo noté super sensual”, aprobó la cordobesa Magui Olave.

“No me gusta nada esa canción”, contradijo Lowrdez, la ex integrante de Bandana, aunque había votado afirmativamente por la interpretación del joven participante. “¿No le gusta nada esa canción? A mi es una de las canciónes que más me gustan. Pero para eso están los gustos de cada uno...”, se opuso el papá de Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo Tinelli. “Disculpe, caballero”, reculó la cantante. “No, no me tiene por qué pedir disculpas. A mi me gusta el dulce de leche, a otros les gusta el chocolate. A mi me encanta, esta canción me fascina”, insistió el conductor del reality show.

Jony Frutos se presentó en Canta Conmigo Ahora con una canción de Ricardo Arjona y encendió un debate (Ramiro Souto - La Flia)

“Yo no la conocía, no lo tengo a Arjona tanto...”, empezó a argumentar Lourdes Fernández, pero Tinelli la interrumpió y le concedió un punto a la Bandana. “A mi no me gusta Arjona, por ejemplo, pero me gusta esta canción. Perdón, ¿usted Meli se enoja porque no me gusta Arjona?”, le preguntó el conductor a otra integrante del jurado. “Sí, porque lo mencionás...”, dijo ella y Marcelo volvió a interrumpir para dar su justificación sobre por qué no le gusta Arjona.

Se presentó en Canta Conmigo Ahora y sorprendió a un jurado: “Estuviste en mi casamiento” Lucía Belén se destacó con un clásico del cancionero mexicano pero antes llamó la atención de uno de los 100 VER NOTA

“No me gusta Arjona, pero lo amo mucho, me parece un groso. Pero me parece que hace letras muy obvias. ¿Entendes? Es como: ‘Tu reputación son las primeras seis letras...’. O: ‘Los pingüinos en la cama’. Ya me tiene un poco soberanamente... Perdón, no me quiero enojar con Arjona porque es buen tipo”, dijo Tinelli mientras arrancaba algunas risas en el estudio. Pero se detuvo para darle la palabra a otro miembro del jurado: “Locho, ¿usted lo banca a Arjona?”, le preguntó al ex participante de El Hotel de los Famosos (El Trece).

“¡Sí! Primero que todo, Arjona si estás viendo esto, yo soy tu fan y te amo”, respondió Locho, que mientras Jony cantaba el tema, él seguía la letra con los ojos cerrados y con una mano en el corazón, sintiendo profundamente la canción. “¿Qué carajo va a estar viendo Arjona ahora? Debe estar tirado en un yate...”, lo interrumpió Tinelli. “Es verdad que ‘Tu reputación’ arranca mal, porque dice palabras feas. Pero Ricardo es un tipo que vos lo tenés que escuchar entero, porque después dice: ‘Bendito sea el que estuvo antes de mi’”, dijo Loccisano, pero Marcelo lo desestimó: “Ah, bueh, chau, listo...”, dijo mientras amagaba a retirarse del estudio.

Marcelo Tinelli y Jony Frutos (Ramiro Souto - La Flia)

“¡Es verdad! Me gusta de verdad. Aguante Ricardo Arjona, Marcelo”, gritó Locho y Tinelli dio por finalizada la cuestión para dar lugar a la votación del jurado. “Mirá el debate que se armó, estamos para debatir cualquier cosa”, dijo.

El furcio de Locho que hizo reír a todos en Canta Conmigo Ahora El jurado del reality conducido por Marcelo Tinelli se equivocó al intentar hacer una clásica referencia de la historia griega VER NOTA

Finalmente, Frutos obtuvo apenas 59 puntos y finalmente perdió contra Johanna Quinteros, quien alcanzó 73 votos luego de cantar “Con los años que me quedan”, bachata pop de Gloria Estefan. Así, pasó a la ronda de finalistas.

Seguir leyendo: