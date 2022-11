El mal momento de Sofía Jujuy Jiménez en Ámsterdam: “Perdí todo lo que me compré”

Sofía Jujuy Jiménez se olvidó su mochila en Ámsterdam

Sofía Jujuy Jiménez decidió dejar sus compromisos laborales y está disfrutando de unas largas vacaciones, recorriendo diferentes países de Europa. En su cuenta oficial de Instagram, la popular modelo publicó imágenes y videos de su paso por la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, acompañada por Rodrigo Cascón, uno de los cocineros de La Peña de Morfi (Telefe).

Pero su visita en Ámsterdam quedó un poco opacada por la inesperada pérdida de un importante objeto que fue consecuencia de un simple descuido cuando se estaba tomando una selfie. En un video, la también conductora dio detalles de lo ocurrido: “Todo era muy hermoso, increíblemente maravilloso hasta que me di cuenta que me olvidé mi mochila mientras me sacaba una foto en una esquina”.

Sofía Jujuy Jiménez en Ámsterdam

“O sea que me colgué. No sé qué me pasó. Me la saqué para que no moleste y la perdí, gente. O sea, ya está. Por suerte tenía mi pasaporte y mi celular conmigo. Pero todo el resto, besito, chau chau...”, señaló Jujuy, en tono de broma.

De repente, en la grabación aparece Cascón para levantarle el ánimo: “Pero la pasamos bien igual”. Jiménez respondió: “Sí. Por suerte nada opacó nuestro momento de alegría y espectacularidad. Pero perdí todo lo que me compré, perdí todo, los regalitos que me hicieron”.

Sofía Jujuy Jiménez perdió su mochila en Ámsterdam

Más tarde, compartió con sus cientos de seguidores algunas postales de este viaje. “Ámsterdam te amo aun que ya para ese entonces había perdido mi mochila con todas mis cosas”, escribió en la red social junto a imágenes de diferentes lugares que visitó con Rodrigo. Luego, agregó: “Posando con sus canales hermosos y mi mochila perdida”.

Este no fue el único feo momento que vivió Sofía en su recorrido por el Viejo Continente, ya que mientras disfrutaba de su estadía en Barcelona, España, sufrió un robo y perdió dinero y documentación. “Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera”, contó en una historia de Instagram. “Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”, explicó Jiménez.

Sofía Jujuy Jiménez y Rodrigo Cascón en Ámsterdam

Luego, dio detalles de los trámites que debió realizar tras ser víctima de la inseguridad: “Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas pero bueno, es un garrón. No te das cuenta te la sacan en un segundo”.

Además, aprovechó para hacer un pedido de ayuda a sus seguidores: “Mando también este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona. De hecho ayer me crucé un montón. Y a veces te la roban, sacan la plata y la dejan tirada en el piso. Y tengo la esperanza de que quizás aparezca. Capaz soy una ilusa, pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando. Gracias. Cualquier cosa me escriben”.

Por último, Jiménez compartió una imagen de un video que se viralizó en las redes, en el que se puede ver cómo un delincuente se roba un bolso que estaba en una playa de España mientras entrevistaban a otra persona. “A cuidarse donde sea que estemos. Siempre atentos”, aconsejó la influencer.





