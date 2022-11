La suma de dinero que pidió el tiktokero que se coló en la casa de Gran Hermano 2022 para dar una entrevista en televisión

El tiktokero que se coló en la casa de Gran Hermano pidió dinero para ser entrevistado en Intrusos

En las últimas horas el tiktoker conocido como El Wandi irrumpió la casa de Gran Hermano (Telefe) al saltar un paredón y tirar una remera dentro del patio. Su nombre circuló rápidamente y ahora pidió un insólito requisito cuando un medio intentó pactar una entrevista con él.

“Wandi... ¿Perdón? ¿Cuánto quiere cobrar, Layus?”, preguntó Flor de la V en los primeros minutos de Intrusos (América) y le dio el pie al periodista cordobés para que revele el diálogo que tuvo con el joven. “100 mil pesos nos pidió para hacer la nota”, contó Pablo.

“Subió mi mensaje a su Instagram y ahora me dice: ‘Si querés voy pero son 100 mil pesos’”, agregó Layus con asombro al contar que se había puesto en contacto con el usuario de redes sociales para coordinar una entrevista.

“¿Qué dicen, vamos a la tele o qué?”, escribió el tiktokero en su cuenta de Instagram junto a una captura de un chat en el que el panelista le preguntó: “¿Cómo va, harías un Zoom con Intrusos?”. El joven de 22 años acompañó la historia con una encuesta en la que invitó a participar a sus seguidores con dos opciones: “Anda” y “No te conviene”.

“¿Vos te das cuenta? No llegamos ni a pagar el aguinaldo de diciembre. Plata no tenemos, pero amor si. Aparte te vamos a poner todo en el graph y aparte vas a estar en Intrusos. Podés venir a violar la seguridad acá”, ironizó de la V mirando a cámara y dirigiéndose a El Wandi.

El Wandi

Tiene más de 130 mil seguidores en TikTok y más de 30 mil en Instagram, las redes donde se define como “creador” y se hace llamar “El Wandi”. Allí el influencer es conocido por colarse a lugares de todo tipo, recitales, negocios, atracciones. Su última intromisión se hizo viral, ya que intentó ingresar a la casa de Gran Hermano, en la localidad de Martínez.

El influencer ingresó por la parte de atrás de la casa, que da a unas canchitas de fútbol, y comenzó a trepar por paredes y techos, hasta asomarse al jardín de la casa más famosa del país. Desde allí y con la vista al patio donde los “hermanitos” pasan las horas, se grabó con el celular.

“Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo”, se lo escuchó decir y de inmediato comenzó a trepar por las paredes y techos de la cancha de fútbol que está detrás de la casa.

El Wandi se tiró del puente de la mujer

“Acabamos de salir por ahí, y quieren ver la casa de Gran Hermano, la van a ver”, dijo ya desde un techo y se logró ver la pileta, reposeras y el patio. Luego preguntó si les parecía que tirara su remera, y lo hizo mientras seguía enfocando el estudio de Telefe: “Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo, si les gustó compartan, denle me gusta, el Wandi papá, tiro la remera y me voy rajando”.

Los concursantes del reality conducido por Santiago del Moro en Telefe advirtieron la presencia de alguien ajeno al programa y María Laura y Lucila encontraron en el patio la remera que el influencer había arrojado. “Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. El Wandi, es un loquito que se cola a todos los lugares”, dijo La Tora y Juan preguntó preocupado si creían que aún estaba en el hogar. Su video ingresando a la casa más famosa del país obtuvo en pocas horas más de 17 mil “Me gusta” en TikTok y otros seis mil en Instagram.

El Wandi se coló en el recital de Duki

No es la primera vez que El Wandi ingresa a lugares sin permiso. Alguna vez ya había compartido videos de él colándose en diferentes recitales: Duki en Vélez, Tini Stoessel, Hernán Cattáneo en Córdoba y hasta en una fecha del festival Lollapalooza. Además de entrar a lugares como el Parque de la Costa o una casa de comida rápida disfrazado de empleado.

Alguna vez también compartió un video de él tirándose al río por el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. “Siempre me quise tirar. No me importó nada. Me agarró Prefectura antes de llegar a la costa”, contó. También compartió incómodas pruebas como tirarse por la bajada de un estacionamiento dentro de un chango de supermercado o ponerse jugo de limón en los ojos a ver si ardía.

