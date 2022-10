L-Gante habló del comienzo de su relación con Wanda Nara: “Nunca hice marketing de nada”

L-Gante contó cómo empezó su relación con Wanda Nara (LAM. América)

Fue otro día de alta presencia mediática para L-Gante. Después de mantener en A la tarde un intenso ida y vuelta pantalla de por medio con su padre biológico, a quien no ve hace 17 años, el músico volvió a la pantalla de América para hablar con Ángel de Brito en LAM. Más relajado esta vez, se prestó a un profundo reportaje sobre su música, su vida personal y el tema que ocupó las primeras planas de los medios del espectáculo: su vínculo con Wanda Nara.

El artista repasó estos últimos días en los que la relación con la empresaria pasó de un chichoneo en redes a un intercambio comercial y salidas nocturnas con besos incluidos. Sin embargo, ninguno de los dos habló de oficialmente de romance, aunque se tiraron flores entre ellos. Y en el mismo sentido se manifestó durante la entrevista, en la que recordó cómo fueron sus comienzos con la rubia. “Todo arrancó con menciones sobre la música, como por ejemplo con el tema de Tini. Me mencionó y yo le escribí no me acuerdo qué”, expresó el referente de la cumbia 420 sobre el primer contacto entre ambos.

“Después nos contactamos otra vez, luego me la crucé por acá. Y después pasó de todo. Nos encontramos acá días seguidos”, continuó Elián y se la dejó picando al periodista. “¿Pasó algo o no pasó nada?”, indagó el conductor. “No. Todo tranquilo, muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, no quiero meter la pata en nada ni caer en una de sus trampas de Ángel de Brito”, respondió entre risas.

“Estamos ahí, pasa que no se puede hablar mucho de una persona que estás hace un mes. Aunque sí hemos pasado varios momentos. Los dos estamos separados y no habría problemas”, deslizó, abriendo las puertas a un posible romance. Pero de inmediato aplicó el freno. “Dejame hacer historia y te cuento más adelante. El tiempo te acerca a las personas que te hacen bien”, aseguró.

“Yo a ella la veo muy cariñosa”, apuntó de Brito. “Natural, ¿no?”, concedió Elián. Y marcó distancia de algunas versiones. “He visto muchos comentarios sobre que estamos haciendo marketing y yo nunca hice marketing, en mi vida, en mi carrera, nada. Lo único parecido a eso es avisar que voy a sacar un tema o mostrar una indumentaria, nada más”, sentenció.

Wanda Nara y L-Gante en una de sus salidas nocturnas (Grosby Group)

Entonces, Ángel le pidió que definiera a Wanda. “Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Me llevo muy natural con ella, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”, sorprendió. Y volvió a esquivar la pregunta de un supuesto romance. “No pasó nada. Andá a saber si pasa algo en el futuro, pero no descarto nada. No se sabe si arrancó algo”, replicó. Y ante la desconfianza del conductor, aseguró no haberse puesto de acuerdo con la empresaria para unificar su discurso.

Elián recuperó su habitual chispa cuando Ángel le preguntó su opinión sobre Mauro Icardi: “Buen jugador de fútbol”, respondió. Y consultado sobre el vivo de Instagram en el que el delantero aludió a él y a su expareja Tamara Báez, afirmó: No le encontré una involucración (sic) o algo. Lo tomé como su problema, primero que todo, sus temas. Y la reacción de un hombre, qué sé yo. Pero nada para decir, nada para meterme, no me incumbe, tampoco. Ella maneja sus cosas con su expareja. A mi con que no me molesten no me causa nada”, cerró.

