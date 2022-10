Habló Miguel Ángel Prosi, el padre biológico de L-Gante: “Hace años rompí el vínculo con Elián, me sentí despreciado”

Se viralizo un audio de Miguel Angel Prosi, el padre biologico de L-Gante

L-Gante contó en reiteradas oportunidades y en diferentes programas que su madre, Claudia Valenzuela, fue quien lo crió y acompañó en los buenos y malos momentos de su vida. Sin embargo, muy pocas veces se refirió a su padre, quien según él mismo explicó en PH, Podemos Hablar “se fue de la nada”.

El músico que alcanzó la fama en nuestro país y en algunos paises del exterior durante la cuarentena confirmó que, en los últimos meses, su padre trató de contactarlo a través de otros familiares. “Sí, pero mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, porque yo empecé a juntarme con ellas”, explicó el creador de la cumbia 420 en una reciente entrevista.

Ahora, Miguel Ángel Prosi, el padre biológico del artista, rompió el silencio y dio una entrevista a la cuenta de Instagram LiveTvOk, que fue difundida en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) donde el hombre reveló detalles de la relación que mantiene con su hijo.

“A partir de los 5 años ya no lo veo más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños -el 2 de julio- que me mandó un saludo que decía que ya nos íbamos a ver, pero después nada más”, relató Miguel Ángel. Aunque, dejó en claro que con la madre de L-Gante mantiene una relación, pero que no hablan de las actividades de joven.

“¿Por qué se rompió el vínculo con Elián?”, le preguntaron durante la charla a Prosi. “Una vez que lo fui a visitar a la casa, estaba la madre con una pareja y Elián le dijo ‘papá’, eso fue cuando él tenía entre cuatro y cinco años. Entonces, le dije a la madre que no estaba para hacer el papel de payaso. Y bueno ahí rompi el vinculo con la madre y no lo llevó más a la casa donde yo vivía en Merlo”, respondió.

En otro tramo de la charla, el padre del artista se refirió a los dichos de su hijo sobre su persona. “Lo que dijo fue con desprecio y ese es mi enojo porque yo no hablo y la verdad que no tienen nada que hablar, menos con ese desprecio-insistió-. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando, por eso no lo llamé más y él tampoco me llamó. Más que ofendido me sentí dolido”, aseguró.

Claudia y su hijo L-Gante

Por su parte, Elián había manifestado que las puertas siempre estuvieron abiertas para su padre, aunque dejó en claro que “no le preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”, sentenció.

En tanto, la mamá del cantante había señalado que jamás le negó a su hijo la posibilidad de relacionarse con su progenitor y el joven compartió esa postura, diciendo: “Mi mamá dice que de este lado siempre estuvieron las puertas abiertas y que no hay drama. Que haga lo que yo quiera, que si lo quiero conocer que vaya y que si no, que no vaya. Como tiene que ser”.

Pero eso no fue lo único que L-Gante dijo al respecto, sino que reveló que su madre intentó generar un acercamiento entre padre e hijo al verlo atravesar un mal momento, pero que el hombre siempre se negó. “Me imagino que quizá ella tendrá algo, algún rencor o no, pero yo nunca lo noté si era así. Por mí me dijo: ‘De 10 y si querés lo vamos a buscar’. O quizá alguna vez me veía mal por algo y me preguntaba si por casualidad llegaba a ser por eso y yo: ‘No, ¡tomátela!’”, recordó el joven en una nota por televisión.

