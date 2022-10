Wanda Nara habló de todo antes de volver a Turquía: guiños a L-Gante, el dardo a la China Suárez y el vivo de Mauro Icardi

La palabra de Wanda Nara antes de viajar a Turquía (LAM. América)

Después de una larga estadía en Buenos Aires, Wanda Nara regresó a Estambul. En este tiempo pasó de todo. Reconoció su separación de Mauro Icardi, trabajó como investigadora en ¿Quién es la Máscara?, fue anfitriona de la nueva edición de Gran Hermano y se relacionó, y mucho, con L-Gante. Desde entonces dio lugar a mil rumores. Hicieron una campaña publicitaria, rodaron un videoclip, compartieron salidas y jugaron mediáticamente alimentando rumores de romance.

Wanda inició su periplo con el pie izquierdo. Al llegar a la posición de Migraciones, se dio cuenta que le habían emitido mal los pasajes, por lo que su asistente Kennys Palacios, su único compañero en el viaje, tuvo que ir a cambiarlos. Mientras ella aguardaba con su enorme valija del Paris Saint-Germain, a pesar que el club francés forma parte de su pasado.

En ese contexto, la empresaria se enfrentó no del todo convencida a la requisitoria periodística, aunque terminó dando un largo móvil con LAM en el que habló de todo. Y de entrada nomás, habló de dos de las cuestiones más polémicas que la rodean. Primero, del affaire de la China Suárez con su entonces marido, que inició el hace poco más de un año. “Tomaría un café con ella”, señaló. Y se refirió a su vínculo con L-Gante. “No estoy de novia, es una relación buena onda”. “¿Amistad con sexo?”, le preguntaron. “No, yo no soy tan liberal. No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor”, aunque aclaró: “L-Gante, nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo”.

En relación a la interna familiar, negó estar distanciada de su madre y de su hijo Valentino, que la habían dejado de seguir en las redes luego de que se viralizaran sus fotos con L-Gante. “Hablo todos los días con mi mamá”, afirmó. Y respecto a los chicos, fue terminante. “Los grandes tenemos que aprender a alejarlos y eso lo hice siempre. Nunca les hablé a mis hijos mal de nadie”, sentenció, diferenciándose de Icardi. Y se refirió a su vínculo actual con Maxi López, el padre de sus tres hijos varones: “Me hace chistes. Las vueltas de la vida. Él va a ser papá y yo estoy separada”

Sobre la frase que tanto hizo ruido durante el vivo del futbolista –”es el hazmerreír del mundo”-, la rubia se mostró molesta: “Se alimentará de los comentarios que hacen ustedes. Me conoce muy bien y sabe qué clase de persona soy”, dijo muy seria. “No entendí por qué habló de chantaje. Vi una persona desbordada, yo no lo hubiera hecho”, agregó”.

En el mismo sentido, no dio lugar a un acercamiento, al menos por ahora. “No creo. Estamos recién separados. Somos tóxicas, pero no a este nivel”, bromeó involucrando a su hermana Zaira, también recién separada. “Es un proceso, no es una separación de unos días. Hice terapia para afrontar estas cosas. No es fácil”, añadió.

Wanda Nara en Ezeiza antes de volver a Turquía (RS Fotos)

“¿Lo amás?”, le preguntaron. “Hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero las parejas se terminan. Amar significa no lastimar. Y en un punto amo a Maxi, si le pasa algo sabe que voy a estar, como pasó”, señaló.

Promediando la nota, Wanda recordó la visita express de Icardi a Buenos Aires y negó haberse encontrado en su departamento de Avenida del Libertador. Al rato, de Brito le leyó los mensajes que les mandaba Mauro Icardi desde Estambul en los que aseguraba que Wanda mentía, y que tenía pruebas que habían estado juntos durante el domingo. Además, prometió que en noviembre iba a estar en el piso de LAM. ”Me parece rarísimo porque odia a la prensa”.

“¿Por qué está tan enojado?”, le preguntó Yanina Latorre, interpretando que podía ser por su nueva vida de soltera. “Yo creo que no, eso lo entiende. Cuando estoy en Buenos Aires trato de cumplir con todos mis amigos, de ver a todo el mundo y tengo muy poco tiempo.

Wanda atendiendo a la prensa en Ezeiza (RS Fotos)

Respecto a sus próximos pasos, dijo que se va a encontrar con Ana Rosenfeld en Estambul para continuar los trámites de divorcio y que no vivirá bajo el mismo techo que Icardi. Regresará en 10 días donde tiene que atender un compromiso con Telefe, que según de Brito tiene que ver con un ingreso a la casa de Gran Hermano que Wanda negó sin mucha determinación. Además, hará dos campañas publicitarias de cara al Mundial, aunque de momento no viajará a Qatar: “Había dos marcas y no logramos ponernos de acuerdo con los valores”.

Hacia el final del reportaje, y luego de negar en varias oportunidades su vínculo con L-Gante, le tiró un par de guiños al cantante de cumbia 420. El primero en referencia a su comentada desafinación en el musical de ¿Quién es la Máscara?: “Elián me dijo que le pusieron autotune a todos menos a mí”, bromeó. El otro, en la despedida, luego de pasarse respetuosas facturas con de Brito y las angelitas. “Ojo que ahora tengo a mis amigos de La Mafilia”, cerró entre risas, en alusión al grupo que rodea al músico.

