Quién es Alfa, el más polémico de Gran Hermano 2022: sus amistades famosas y los primeros conflictos en la casa

Alfa en su ingreso a la casa más famosa del país. Enseguida, todos hablaban de él

Desde su aparición misma en la pantalla, Walter Santiago se destacó como uno de los personajes a seguir en la edición 2022 de Gran Hermano. El hombre de 60 años, el más longevo en la historia del reality, ingresó con una campera de la bandera de Estados Unidos, se dio a conocer como Alfa y generó todo tipo de repercusiones adentro y afuera de la casa.

En su presentación dijo que es de Tigre y está divorciado. Compra, vende y repara autos de colección. Vivió en Miami entre el 2001 y el 2013 y no pareció tener problemas de autoestima. “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, expresó, y manifestó su voluntad de manejar la cocina, área clave del juego.

Precisamente allí tuvo lugar el primer accidente de la casa, que lo tuvo como protagonista involuntario. Alfa, estaba cocinando y por un rato pareció olvidarse de su tarea. En ese momento entró en escena Thiago Medina -uno de los participantes favoritos en las redes sociales- quien vio que una olla permanecía sobre una hornalla eléctrica y creyó que la preparación se estaba pasando. Al querer agarrar el recipiente, se quemó la mano.

Después de pegar un grito, varios de sus compañeros de la casa se acercaron para ver qué le pasaba y lo asistieron indicándole que moje la mano en agua bien fría. En tanto, Walter miraba la escena negando con la cabeza. “No hay que tocar la cocina. Estaba reposando ahí, pasa que tomó temperatura...”, le dijo a Thiago en tono de reproche.

Thiago y Alfa protagonistas del primer accidente en Gran Hermano (Telefe)

A la mañana siguiente de su presentación en sociedad, Georgina Barbarossa fue de las primeras en hablar del participante, al confesar en su programa que habían compartido algún tipo de intimidad. “¿Lo conocés vestido o desnudo?”, fue al hueso Nancy Pazos, pero la conductora de A la Barbarossa (Telefe) no quiso responder: “Lo conozco mucho, me llamó y me preguntó si participaba”. Sin dar mayores detalles, contó que se conocieron en pandemia y que Alfa fue a su casa con un auto antiguo. Sin embargo, adelantó que él no entró a su hogar ya que la actriz estaba con su madre y tenía que cuidarla.

Más suelta, la conductora reveló que se conocieron por una aplicación de redes sociales que no era de citas, aclaró. “Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 21, nos veíamos no estoy diciendo cómo y ni cuándo y cuando vino a casa, que me preparó empanadas de tripa gorda, se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”, expresó.

Alfa con Zulemita Menem. También tiene fotos con su papá Carlos y su hermano Carlos Nair

Un recorrido por su cuenta de Instagram, abierta al público, da cuenta de sus grandes pasiones. Los fierros -autos y motos, antiguos y modernos- que repara en su taller y que le valieron su apodo por una coupé amarilla de la marca italiana que lucía a mediados de los ‘80. Y también la fama, esa que persiguió con sus cameos en El garage TV y Masterchef, que busca consolidar en Gran Hermano y que afloraron en los últimos días en forma de carpetazos twitteros.

En el canal tuerca, mostró con orgullo su Peugeot 404 modelo 1973. En el certamen culinario, no le fue nada bien, y se ganó el reproche de Germán Martitegui -por meter el dedo en la olla para tantear la cocción del plato- y de Christophe Krywonis, por entregar un plato con un pelo. “Es del cerdo el pelo, yo no tengo”, intentó defenderse el participante, pero sus argumentos fueron en vano.

Alfa dijo ser vecino de Guillermo Vilas en las plateas de River y en las calles de Miami (Instagram)

“Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, fue otro de sus lemas en su ingreso a Gran Hermano. Lo que sí tiene es un costado cholulo que exhibe en sus redes sociales. Uno de sus últimos posteos se lo dedicó a Marcelo Teto Medina, durante sus controvertidos días en prisión.

“Teto querido…. Te conozco hace años, sos un buen tipo, alguien que la junta con pala no me dice ”AlfintaA no puedo comprarte la moto todavía, no tengo una moned’. Abrazo y que sea justicia”, escribió en una de las tantas fotos que luce con el conductor. Se dice amigo del músico Piero y de Pablo Cabaleiro, conocido como El Mago sin dientes, También se mostró con figuras de la política, como Carlos Menem y sus hijos Zulema y Carlos Nair y Carlos Reutemann, con quien compartía el gusto por los autos.

Muchos twitteros vieron puntos en común entre Alfa y el inolvidable Ricardo Fort

A Guillermo Vilas, dijo conocerlo de chico, cuando eran vecinos en la platea de la cancha de River y volvieron a coincidir en los años en los que vivió en Miami. Y este miércoles en LAM, Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli, reveló que mantienen una linda amistad que se remonta a la adolescencia. “Cuando éramos todos pendejos, íbamos a bailar y era el único lugar abierto para comer una hamburguesa a la madrugada era Pepino, en Martínez. No me acuerdo mucho de esa época, pero dice que me cruzó ahí”, contó Aquino.

La mujer no podía evitar la carcajada cada vez que escuchaba su nombre. Y cuando el panel le ponía en cuestionamiento algunas actitudes de su amigo, no dudaba en entenderlo: “¡Está viejo el boludo! Alfa tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca”, señaló Aquino, que aseguró no haber tenido nunca con él algo más allá de una amistad. Con quien lo vincularon últimamente fue con Pata Villanueva, quien también figura en su álbum de fotos. A las dos les mandó sus buenos deseos cuando atravesaron sus recientes problemas de salud.

Alfa habla de Alberto Fernández en Gran Hermano

En la noche del miércoles, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, lo mencionó en su cuenta de Twitter. ¿El motivo? Sus acusaciones sobre Alberto Fernández, en referencia a supuestos pagos de coimas y enriquecimiento ilícito. “No podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo”, dijo la funcionaria nacional y aseguró que “el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”.

En una de las charlas de jardín, Walter había manifestado conocer al Presidente desde hace 35 años. “Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”.

Carlitos Balá, el luchador La Masa y Ricardo Fort son otras caras conocidas en su perfil. Y la foto junto al chocolatero rápidamente se viralizó por ciertas similitudes. El cuidado del físico, el gusto por los autos, el pasado ligado a Miami. ¿Será Alfa el Comandante de Gran Hermano?

