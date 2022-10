Marcelo Tinelli, después de la final de Canta Conmigo Ahora: “Hicimos que la competencia juegue tres programas muy importantes contra nosotros”

Marcelo Tinelli habló con Teleshow después de la final de Canta Conmigo Ahora (El Trece)

En el aire todavía resuenan los acordes de la final de Canta Conmigo Ahora. Lo demuestran el piso bañado de papelitos, el murmullo creciente que brota de las conversaciones, el escenario tomado por participantes, jurados y familiares en busca de un souvenir de recuerdo. En medio de ese torbellino está Marcelo Tinelli, conductor del programa, guardándose también para él este momento. Accediendo a selfies y proponiendo transmisiones en sus redes sociales. Saludando uno por uno a los participantes y sus familiares. Con el cansancio de una jornada extensa e intensa, pero con la satisfacción del deber cumplido. De haber sorteado las adversidades y poder llevar adelante un programa que a principios de año era todo un desafío y más allá en el tiempo, una absoluta incertidumbre.

“Fue hermoso terminar este programa en vivo”, dice Marcelo en diálogo con Teleshow, sentado al pie de la tribuna de jurados. Su mente viaja a los tiempos de pandemia, cuando estuvo un año sin hacer televisión y regresó al siguiente con las restricciones del caso. “Teníamos un montón de dificultades porque no podíamos meter cierta cantidad de gente en el estudio, los camarógrafos trabajaban con barbijo, solo teníamos un bombero, una enfermera y un par de médicos en el estudio y para nosotros es muy lindo trabajar con los gestos de la gente, mirarlos a la cara”, recuerda con un dejo de tristeza.

"Es un final de ciclo que no es un final", dice Marcelo Tinelli, sin lugar para la melancolía (Fotos: Ramiro Souto.LaFlia)

En estos detalles mínimos que hacen al ADN de sus productos se edificó parte del camino de Canta Conmigo Ahora, un formato probado en el mundo, pero novedoso en el país con una serie de condimentos propios del conductor y su equipo que lo hicieron posible.

“Estoy muy agradecido a toda la producción, al Chato (Prada), (Fede) Hoppe y a todos los productores, a todos los escenógrafos del canal y de nuestra productora que han podido hacer este monstruo impresionante que hoy nos permite hacer este programa increíble y que permite que muchos otros países vengan a grabar acá”, dice señalando con sus brazos hacia arriba y hacia los costados, para que la imponencia del estudio hable por sí misma.

Marcelo Tinelli, L-Gante y el Puma Rodríguez junto al ganador, Nicolás Reyna

“Estamos muy felices, sobrados, y es raro también porque es un final de ciclo que no es final”, analiza el conductor mirando hacia lo inmediato. Es que esta noche comienza la segunda edición del programa, con un staff renovado en el jurado y un nuevo sistema de competencia. “El balance es sumamente positivo”, sentencia, y justifica.

”El programa ha tenido una calidad impresionante y una muy buena repercusión de audiencia en los números que hoy tiene la televisión argentina. Hemos hecho que la competencia juegue tres programas muy importantes contra nosotros en un año que no lo tenían pensado. Eso habla de la importancia de este programa, me pone muy orgulloso y eso siempre te hace levantar la vara”, agrega, y se pone el traje de productor para dar detalles de la nueva temporada.

“Vamos a hacer 60 duelos que van a clasificar 30 finalistas, estamos viendo la posibilidad de hacer un repechaje también”, explica como parte de una agenda apretada y con fecha de cierre apenas pasada la segunda quincena de diciembre. Y con caras nuevas en el panel de los 100, entre los que se cuentan Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y ratifica la invitación que hizo pública. “Si viene mi hija Cande me gustaría que algún día venga también su mamá, mi exmujer Sole (Aquino). Me encantaría, porque ha cantado flamenco, es una cantante y me parece que es una buena oportunidad para que la gente la vea”, se entusiasma.

Marcelo Tinelli con Nicolás Reyna y Agustina Sol Pereyra durante la final de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

Es que el panel de los jurados fue una de las apuestas de la productora. En el formato original no estaba previsto que se tratara de artistas famosos y en la versión argentina optaron por hacer un mix entre algunas caras (muy) conocidas, otras con un largo recorrido artístico pero sin tanta visibilidad y algunas apuestas. Y en esa democracia donde cada jurado vale un voto, cada uno se sintió parte necesaria de un engranaje que mostró una química programa a programa.

El formato rotativo permitió contar con presencias que de otra manera hubiera sido imposible y Tinelli pone como ejemplo el paso de Cristian Castro. “Por su agenda iba y venía hasta que algún momento no nos dieron los tiempos por las grabaciones, pero la rompió Cristian en el jurado. Traer artistas muy conocidos habla también de una inversión más grande, de un compromiso grande de gente importante con un programa en el que no sos ‘la’ figura, sino que hay un montón de figuras y ahí resalto mucho el compromiso que ha tenido El Puma (Rodríguez), que me parece un uno por choreo”, asegura. Por algo, le asignó la presidencia del jurado y el honor de entregar el premio mayor. Ese que en un momento fue un sueño, que después se convirtió en objetivo y en la noche del martes se hizo realidad.

