Pablo Granados descubrió que le había hecho una broma para VideoMatch a la madre de Ricardo Darín

Pablo Granados contó una desopilante historia que involucra a la mamá de Ricardo Darín (Instagram)

Hace unos días, Pablo Granados decidió publicar en su cuenta de Instagram un recuerdo de mediados de los ‘90, cuando con Pachu Peña salían a la calle a grabar bromas para VideoMatch. Y, en ese video en particular que había salido al aire en el programa conducido por Marcelo Tinelli, podía verse cómo los humoristas engañaban a una mujer llamada Renée Roxana haciéndole creer que eran parientes lejanos.

Lo cierto es que, entre los comentarios que recibió sobre esta grabación, hubo muchos que le hicieron notar a Granados que la señora no era otra que la madre de Ricardo Darín. E, intrigado por saber si esto era cierto, el cómico decidió escribirle al Chino Darín, hijo del protagonista de Argentina, 1985, quien terminó de confirmarle esta versión y de dio su autorización para compartir la charla con sus seguidores.

“Hace unos días subí este viejo video. Debe ser del año ‘95. Y empezaron a llegar comentarios”, escribió el humorista junto al final de la broma. Y luego capturó algunos de los mensajes de la gente. “La mamá de Ricardo Darín, hermosa voz y hermosa mujer”, “¿Alguien se avivó que esa señora es la mamá de Darín?”, “Es la mamá de Ricardo Darín, Renée Roxana, actriz también, falleció hace unos años”, decían.

Y Granados explicó: “Entonces busqué una buena fuente...Y oh, sorpresa”. Acto seguido, el humorista compartió el diálogo que mantuvo por esa misma red social con el novio de Úrsula Corberó. “Chino. Me están escribiendo que la mujer que subí en el último reel, es tu abuela. ¿Es cierto? No puedo creer la casualidad, después confirmame”, puso Pablo. Y la respuesta del actor no tardó en llegar: “¡Siiii chabón, Renée! Es la madre de mi viejo y Alejandra”.

Pablo Granados compartió una broma que le hizo a una mujer para VideoMatch (Instagram)

Completamente asombrado, Granados mencionó que, para esa fecha, el Chino quizá no había nacido. Pero el joven, que llegó al mundo el 14 de enero de 1989, le explicó: “¡Ese video circula en nuestro chat familiar! Sí había nacido, era un enano”. “Bueno, espero que ninguno se haya enojado”, le puso entonces el humorista. Pero el actor replicó: “¡Ni en pedo! Hay teorías que sostienen que ella sabía. Le encantaba VideoMatch. Pero tal vez no y es más bello así. Esto viene analizándose hace 25 años. ¡Lo cierto es que a ella le prendías una cámara y viajaba!”.

Frente a tal confesión, el humorista señaló: “Qué hermoso esto que decís. Bueno, querido, un abrazo. Hermoso recuerdo”. Pero el Chino siguió: “Nooo, la hicieron entrar seguro pero en un momento empieza a sospechar. Porque los veía siempre, pero se caga... de risa cuando se lo poníamos”. En ese momento, Granados le pide permiso al actor para publicar la conversación, cosa que hizo luego con la aprobación del joven. “Gracias, abrazo a la familia”, le dijo el cómico. “¡Abrazo! Gracias a vos que la hiciste reír”, responde luego el hijo de Ricardo Darín.

Renée Roxana con su hija Alejandra en 2013, al ser distinguida con un Premio Podestá (Verónica Guerman / Teleshow)

Renée Roxana falleció el 13 de septiembre de 2018 a los 87 años. Fue una actriz de gran trascendencia que dio los pasos iniciales de una familia de artistas. Porque dos de sus hijos, Ricardo y Alejandra, y tres nietos (el Chino, Clara y Fausto Bengoechea), continúan con la senda que marcó esta figura que supo dejar su huella en cine, teatro, radio y televisión.

Inició su carrera a los 21 años en un radioteatro (Y sin embargo hoy muero, de Radio El mundo, en 1952). Y con su marido, Ricardo Darín, hizo Las aventuras del Zorro, en El Mundo. En teatro, se lució en su propio unipersonal, La madre de…, en clara referencia a la fama de sus hijos, quienes aportaron sus voces en off. Pero, claro, a esa altura había adquirido vuelo propio, como cuando protagonizó la comedia musical Hello Dolly junto a Libertad Lamarque.

En televisión tuvo papeles en ficciones destacadas: Verdad consecuencia, Rincón de Luz, Por ese palpitar y Su comedia favorita, entre otras. Y en cine, La edad del amor, Pimienta y Pobre Mariposa, para despedirse en 2004 con Chiche Bombón.

SEGUIR LEYENDO: