Roberto Moldavsky contó infidencias de Wanda Nara: “Yo presencié cómo vendía a Mauro Icardi a Turquía”

Roberto Moldavsky habló de Wanda Nara en Polino Auténtico

“Yo presencié cómo Wanda Nara vendía a Mauro Icardi a Turquía en italiano”, dijo Roberto Moldavsky. Dos días después del final de ¿Quién es la Máscara?, el ciclo de Telefé que condujo Natalia Oreiro y en el que él formaba parta de los investigadores junto a Lizy Tagliani, Karina La Princesita Tejeda y la empresaria, el humorista brindó una entrevista para Polino Auténtico, en Radio Mitre, en la que se animó a dar algunos detalles ce lo que vivió junto a la expareja y representante del actual jugador del Galatasaray.

El cómico, que comenzó su carrera como vendedor en una tienda de Once, se mostró sorprendido por la capacidad para llevar adelante ese tipo de transacciones de su compañera de panel. “Para mí que fui vendedor toda la vida, realmente, ver vender en italiano era como estar en Disney. Yo la escuchaba cómo negociaba y me volvía loco”, dijo. Y aclaró que Wanda habla “perfecto” el idioma en cuestión.

Luego explicó en qué momento era testigo de estas conversaciones. “Cada vez que se cortaba la grabación, porque los muñecos había que prepararlos y teníamos mucho tiempo muerto, charlábamos de la vida y así la conocí. En una de esas, entre tantos llamados, corta y llama a Mauro. Yo escucho al voleo palabras como Galatasaray y Turquía”, señaló. Y siguió: “Escucho esas cosas y le digo: ‘¿Estás vendiendo a Mauro a Turquía?’. ‘Sí’, me dice”.

De esta manera, Moldavky confirmó que Nara es la representante real de Icardi, a pesar de muchos pensaran lo contrario. “Te voy a decir algo que Wanda nunca contó y no sé si va a contar. Otros jugadores, le pidieron que sea la representante. Jugadores importantes, argentinos…Y te digo más: ella no quiso porque no quiere meterse de lleno en todo, porque tiene cinco hijos y tiene mil quilombos. Pero yo también, como típico machista futbolero, cuando empecé a hablar con ella no sé por qué suponía que no. Y me sorprendió lo que sabe y lo que aprendió ese laburo. Porque yo no lo conozco y ella lo maneja a la perfección. Pero también lo que sabe de fútbol, lo que busca para Mauro, los contratos que maneja”.

Mauro Icardi y Wanda Nara juntos en la presentación del futbolista en Galatasaray de Turquía (Instagram)

El humorista, no obstante, se negó a dar los nombres de los jugadores que habrían convocado a la empresaria. Y dijo que no escuchó la cifra del contrato que cerró, aunque le hubiera encantando. “Como vendedor, me volvía loco la situación de ella hablando. Esto sí, esto no, esto me lo das…Yo estaba helado esperando escuchar un número. Pero no”, confesó.

Y despejó dudas con respecto al conflicto que habría surgido entre Wanda y el canal por su viaje a Estambul. “En ese momento que se fue de viaje a la mitad del programa, era algo que ya estaba conversado. Nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir. Por ahí, el resto no lo sabía. Pero lo pautamos cuando arrancamos las grabaciones”, dijo. Y agregó: “Ella fue, visitó tres escuelas y eligió la mejor. Vio cuatro o cinco casas y eligió una para alquilar. Y cerró el contrato de Mauro y la presentación”.

Por otra parte, Modavsky defendió a Wanda de las críticas que le hicieron por estar lejos de sus cinco chicos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su pareja con Icardi. “Aparte de todo, es re madraza porque es la primera vez que se separa de los hijos. Pero en otras conversaciones que yo escuchaba, decía: ‘El pantaloncito azul con la remerita blanca, le ponés eso con el buzo tal’. Yo le preguntaba: ‘¿Desde acá tenés que decir qué se tienen que poner?’”.

Y, para terminar, el humorista aseguró que no había escuchado nada en relación al romance de Wanda con L-Gante. “Yo le tiré por todos lados, obviamente, bien de cholulo. También hablaban de un jugador de Boca, en un momento y nada que ver ”, concluyó.

