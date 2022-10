La increíble transformación de Juan Minujín para ponerse en la piel de Guillermo Coppola

Juan Minujín y Guillermo Coppola

“Coppola, el representante. Sumergidos en esta locura de la mano del inigualable”, escribió Juan Minujín en sus redes sociales junto con una foto en la que revela la espectacular caracterización que le hicieron para ponerse en la piel de quien fuera manager de Diego Maradona, para una serie.

En la imagen se lo ve con un saco, el pelo enrulado y canoso y alzando los brazos, al mejor estilo “Guillote”. Ariel Winograd, director de la ficción que se podrá ver por Star+ recién en el 2024, también compartió una instantánea de quien fuera protagonista de El Marginal, peinado y vestido como Cóppola.

La biografía del representante de futbolistas está escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez y cuenta con la producción de Pampa Films. El elenco principal lo integran Mónica Antonópulos (Amalia “Yuyito” González), Joaquín Ferreira (Poli Armentano), Adabel Guerrero (Alejandra Pradón), Alan Sabbagh (Mariano), Agustín Sullivan (Carlos Menem Jr.) y Mayte Rodriguez (Sophie).

Además, participan María Campos (Susana), Federico Barón (Daniel Scioli), María del Cerro (Karina Rabolini), Santiago Bande (Guillermo Coppola joven), Anna Favella (Domenica), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Teté Coustarot (Presentadora), Diego Pérez, Nicolás Mateo (Cuneo Libarona), Roxana Randón (Ana, la madre de Guillermo Coppola) y Fabián Arenillas (Néstor Ibarra).

La biopic contará de seis episodios de 45 minutos cada uno y se rodará en Buenos Aires y en Nápole, donde estuvo durante años acompañando al ídolo Diego Maradona. “La serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola el manager de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo cénit deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia”, reza la sinopsis.

“Me encanta que Minujín haga de mí”, había dicho en junio en diálogo con Intrusos Guillote y había adelantado que aunque no se sabía quién interpretaría al Diez, éste estaría a lo sumo solo en dos capítulos.

El año pasado se había estrenado en otra plataforma Maradona: Sueño bendito y el empresario no estaba para nada conforme con lo que se mostró de él en el material en el que fue interpretado por Jean Pierre Noher. Específicamente le molestó lo que se reflejó sobre el día que en el 2000 Diego fue internado de urgencia en Punta del Este: “Yo lo hubiese contado de forma más dramática. No se contaron las horas previas, ¿qué pasó?, ¿dónde fue Diego?, ¿por qué lo encontré como lo encontré? Era mucho más dramática la situación, y que yo pidiera café no tiene nada que ver”.

“Me toca ser el villano, ¿cuál es? ¿Les parece que la ficción puede dañar la imagen de una vida ya transcurrida y hecha? Estoy grande, pasé los 70 ampliamente. Tuve antes de Diego 183 futbolistas, con familia, con mujeres, con hijos, con padres... ¿Les parece que, a esta altura, con el camino casi recorrido de la vida me puede preocupar una ficción?”, había agregado en diálogo con Jorge Rial.

A su vez, en aquella charla, se mostró feliz y satisfecho con su recorrido: “Diego me regaló una vida de película que me permitió ser el representante de Dios y ser el manager de los managers: el Guillote. Esta es mi vida. ¿Les parece que yo puedo reclamar algo a esta altura de la vida?”.

