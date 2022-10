Con un bolero, provocó la emoción de Alejandro Paker y logró algo inédito en Canta Conmigo Ahora

Agustina Sol Pereyra interpreta "Quizás, quizás, quizás" Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Con el de este miércoles, quedaban cuatro programas para conocer al ganador de la primera edición de Canta Conmigo Ahora. Lejos quedó el inicio del recorrido, en los castings de las ciudades de todo el país y las primeras galas junto al conductor Marcelo Tinelli. Solo hay siete participantes en carrera y cada canción puede ser decisiva para pasar de ronda. Y cuando el talento logra conectar con la fibra de la emoción, parece una fórmula imbatible para el éxito.

Agustina Sol Pereyra salió en el segundo término a la pista y de entrada pisó fuerte y ratificó el cartel de favorita que le colocaron muchos de los jurados. La joven del barrio de Monte Castro se corrió del cante de aires flamencos que tan bien le sale y se probó en el bolero. Para eso, eligió un clásico como “Quizás, quizás, quizás”, y se apoyó en su cuerpo de baile que acompaña a cada participante en esta parte del certamen para presentar un espectáculo integral que cautivó a todos.

Los elogios de Bebe Contepomi y Ale Paker para Agustina Sol Pereyra (El Trece)

Con los últimos compases explotó la ovación en el estudio resumida en el siempre exigente Alejandro Paker. El jurado demostró a lo largo de las canciones que es el que más le cuesta pararse, pero esta vez terminó encima de la silla, levantando los brazos en una postal más de cancha que de teatro. “¿Viste lo que es?”, se preguntó al borde de las lágrimas. Y trató de encontrar las palabras para describir lo que acababa de ocurrir.

“Lo que hace Agustina es magia, con esto de jugar como una niña, con emocionarnos con lo que te pasa, con contarnos un cuento: esto lo generas vos con lo que hacés con cada cuentito”, destacó el actor. “Reivinidicás lo que he pedido a lo largo del certamen, sos el ejemplo fiel de involucrarse física y emocionalmente”, añadió-

“Para los que no entienden esta exigencia, vean que el publico lo experimenta en carne propia. Eso es el arte de cantar, no solo hacerlo bonito”, cerró el actor. A continuación, Bebe Contepomi también hizo un poco de autobombo a la hora de destacar a la joven. “Te escucho cantabas español, el talento es tuyo pero el consejo es mío”, dijo el conductor de La Viola.

Agustina Sol Pereyra sumó 98 puntos y es la primera finalista de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

Es que el Bebe viene insistiendo en que los participantes no queden encasillados a un único estilo, generando opiniones encontradas entre sus compañeros de panel y los mismos concursantes. Y en este caso, los hechos le dieron la razón. “Si tuviera diez millones de pesos te los daría hoy, pero no los tengo. Seguí participando porque el jurado lo dice. Sos firme candidata, sos perfecta”, cerró.

Gladys La Bomba Tucumana no fue menos y se sumó a la ola de las buenas devoluciones. Ella me encanta. Todos cantan descomunalmente bien, pero ella es un combo complet tiene presencia y te hace sentir lo que está cantando. ¿Dónde están las entradas para ver a esta chica?”, se preguntó.

Agustina Sol Pereyra brilló junto a sus bailarines (Ramiro Souto. LaFlia)

La joven escuchó cada palabra del jurado -las del Bahiano, las de Manuel Wirtz- con una sonrisa de satisfacción y los ojos bien abiertos para asimilar cada uno de los consejos. “Todo lo que me dicen, más allá de haber cantado varias galas flamenco porque me gusta mucho, lo tomo un montón. Esto es como una academia, y cada devolución que me dan es la de un profe que me hace crecer”, agradeció.

Con sus 98 puntos fue la primera en reservar su lugar en el grupo de los 6, los candidatos que desde el próximo lunes competirán por el premio de diez millones de dólares. Con el correr del programa se sumó Nicolás Reyna y este jueves quedarán definidos los otros cuatro.

