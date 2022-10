Un fan golpeó a Rosalía con un ramo de flores en pleno show: la inesperada reacción de la cantante

El momento en el que un fan le tira un ramo a Rosalía y su reacción (Video: Twitter @SelsGraceful)

Durante un concierto, son varios los imprevistos que le pueden surgir a un artista: desperfectos técnicos, problemas con la organización o bien, algún incidente con un fan. Esto último fue lo que le sucedió a Rosalía en un show que estaba brindando en San Diego, cuando una persona que estaba en la platea le arrojó un ramo de flores al escenario, pero con tanta mala suerte que le pegó en la cara a la cantante.

Lo cierto es que, a pesar del mal momento, lejos de enojarse la catalana tuvo una divertida reacción. De forma inesperada, simuló el lanzamiento de una flecha con un arco en la dirección desde la que provenía el ramo, y continuó con el espectáculo como si nada hubiera pasado. Todo quedó registrado por los celulares de varios de sus seguidores que estuvieron presentes y, por lógica, se viralizó en las redes sociales, donde muchos repudiaron al fanático que la golpeó.

De todas formas, horas más tarde ella utilizó su cuenta de Twitter para expresarse al respecto. “Por favor, no tireis cosas al escenario y, si sois tan motomamis que las tirais igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias”, escribió, haciendo un juego de palabras con el nombre de su gira, Motomami World Tour.

El tweet de Rosalía sobre lo ocurrido en el escenario

A fines de agosto, la cantante que acaba de cumplir 30 años se estuvo presentando en Buenos Aires y lloró de emoción al recordar su primera visita al país. “Hará unos tres añitos que yo vine aquí por primera vez, era la primera actuación de la anterior gira, El Mal Querer, la abrimos aquí. Y me acuerdo de tener la sensación de que, de golpe, por primera vez en mi vida, fuera del lugar en el que yo estoy, me acogían así. Me acuerdo mucho, mucho del cariño que me disteis, de que estabais cantando: ‘Me da miedo cuando saaaleees’...”, empezó a entonar Rosalía y se quebró sobre el escenario del Movistar Arena.

Más adelante, soltó otros guiños para el público argentino. Primero, se enfundó en una bandera nacional que le regaló una fan y luego voceó unos versos de “Alfonsina y el mar” (“Fue una de las primeras canciones que aprendí”, contó). En tanto, también le dio una atención especial a las mujeres al atarse al cuello el pañuelo verde en favor del aborto legal, seguro y gratuito que le tiraron desde el campo, celebrado después con un twerking increscendo, desde el suelo, en “La Combi Versace”.

Rosalía durante su show en Buenos Aires (Crédito: Franco Fafasuli)

En tanto, días atrás la artista hizo historia en los Grammy Latinos ya que fue nominada por MOTOMAMI TikTok Live, en la categoría Mejor Música Latina. Por primera vez en esos premios, fue ternada una versión especial de esa red social. Además, con el éxito que tuvo esa canción, Rosalía fue nominada al premio Mejor Video Versión Larga en un evento especial organizado en la plataforma Tiktok, donde la cantante promovió su último disco el pasado 17 de marzo.

Su TikTok Live fue una experiencia donde la cantante española presentó al público 14 canciones del álbum MOTOMAMI. Para este evento exclusivo de TikTok, Rosalía creó una experiencia emocionante y única para cada canción destacada. Dirigida por Ferrán Echegaray, STILLZ y el propio cantante. Una versión especial del TikTok de Rosalía, hecha completamente con teléfonos inteligentes y usando un truco de la cámara que le pide a los usuarios que ajusten la posición de su pantalla a medida que avanza. Logró acumular casi 4 millones de visitas en TikTok desde su lanzamiento en tres transmisiones.

