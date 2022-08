Rosalía, más argentina que nunca y un llanto de emoción en su primer show en Buenos Aires

“Hará unos tres añitos que yo vine aquí por primera vez, era la primera actuación de la anterior gira, El Mal Querer, que la abrimos aquí. Y me acuerdo de tener la sensación de que, de golpe, por primera vez en mi vida, fuera del lugar en el que yo estoy, me acogían así. Me acuerdo mucho, mucho del cariño que me disteis, de que estabais cantando: ‘Me da miedo cuando saaaleees’...”, empezó a entonar Rosalía y se quebró sobre el escenario del Movistar Arena en su primer show en Buenos Aires cuando su público le siguió acapella el verso de “Pienso en tu mirá”, insertando en la memoria de esta nochecita primaveral aquella visita inicial de 2019.

Fue después de un arranque arrollador, 100% Motomami, con los caños de escape y una irrupción con cascos de led en el preludio a “Saoko”, el primer perreíto con “Candy”, el meme chicloso de “Bizcochito” y la bachata rompecaderas que es “La fama”. Aun con lágrimas en los ojos, mientras el público la arropaba con un cálido & característico “Olé, olé, olé, olééé, Rosi, Rosiii”, se colgó una guitarra eléctrica para acompañarse en el himno pandémico “Dolerme”.

Rosalía dio su primer recital en Argentina a bordo del Motomami World Tour (Fotos: Franco Fafasuli)

La de este jueves por la noche fue la primera de dos funciones del Motomami World Tour con el que Rosalía llegó a Buenos Aires

Rosalía salió al escenario con el casco led característico de una motomami

En el show, a Rosalía la acompaña un cuerpo de ocho bailarines en mood contemporáneo

Más adelante, y después de interactuar por enésima vez con su gente con el particular diccionario “Abcdefg”, le guiñó otro ojo al publico argentino, especial y esencialmente a las mujeres, al atarse al cuello el pañuelo verde en favor del aborto legal, seguro y gratuito, que celebró con “La Combi Versace” y con el que coronó hasta casi el final del recital su outfit azulado de probable azafata street fighter en bucaneras encueradas.

La creciente histeria que viene generando Rosalía desde que irrumpió en la escena, se cristalizó de nuevo en la parada porteña del Motomami World Tour con la actitud intensísima del público más fanático de la catalana. Tanto que por momentos la música y la voz de la gran bestia pop actual quedó algo blureada y por debajo del griterío y los coros.

Pero eso no le importó a la estrella; al contrario, lo arengó. Cuando a algunos se les ocurrió pedir silencio en las primeras estrofas de la balada porno “Hentai” (el otro de los únicos dos momentos en los que Rosalía manipula instrumentos), ella desde el piano desechó la solemnidad y rompió el guion para habilitar el canto popular.

(Crédito: Franco Fafasuli)

(Crédito: Franco Fafasuli)

(Crédito: Franco Fafasuli)

(Crédito: Franco Fafasuli)

(Fotos: Franco Fafasuli)

En todo momento, Rosalía se apoyó en su cuerpo de ocho bailarines en mood contempo -a los que cada tanto cedió protagonismo para que los muchachos tiren besos a cámara y se hagan cargo, por ejemplo, de los versos de “Linda”- y una puesta maximalista en torno a su figura. Ante la ausencia de armamento analógico, reforzó concepto y performance con cuadros entre danza teatro y Fuerza Bruta que sirvieron de soporte ideal en canciones aun inéditas como la asfixiante “Aislamiento” y la estridente “Dinero y libertad”.

Un muchacho pelilargo muñido de una filmadora la persiguió en casi todo momento, llegando a interponerse entre entre ella y el público en favor de un paneo que sirva para que la imagen todopoderosa de la cantante se imprima como estampita virtual en las pantallas del estadio. “La cámara y ella cogen”, pensó en voz alta una chica entre el público del campo delantero ante los gestos sugerentes en la interpretación de “Delirio de grandeza”. La motomami sabe que todo el mundo aquí se muere por captar el mejor instante posible con su móvil y juega con eso, entrega besitos y miradas pícaras de souvenir.





Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: